The New York Times исследовала августовские видео, на которых можно увидеть погибших мирных жителей в Курской области Очевидцы утверждают, что по людям стреляли ВСУ. Украина это отрицает

Поврежденный автомобиль в Курской области, август 2024 года Александр Черных / Коммерсант / EPA / Scanpix / LETA

Газета The New York Times выпустила расследование о гибели мирных жителей в Курской области, куда в начале августа 2024 года вторглись украинские войска. В материале издание ссылается на опубликованные в соцсетях видеозаписи, спутниковые снимки и свидетельства почти 20 россиян из этого региона.

Журналисты попытались разобраться, что происходило, в частности, в поселке Коренево. Там с беспилотника было снято видео, на котором запечатлены не менее семи тел, лежащих на дороге — большинство из них в гражданской одежде. Тела нашли недалеко от моста через реку Крепна к востоку от Коренево.

Волонтер Марина Скроб, которая помогала отвозить тела людей в морг, рассказала The New York Times, что на этом месте были обнаружены 15 погибших. Издание отмечает, что независимого подтверждения этой цифры нет. По словам Скроб, некоторые тела настолько сильно разложились на жаре, что их идентифицировали по зубам. Она также утверждает, что украинские военные стреляли по убегающим мирным жителям Коренево. Газета подчеркивает, что волонтер не привела доказательств своих слов. Украина эти обвинения отрицает.

«В этом районе шли ожесточенные бои между российскими и украинскими войсками, огонь велся в обоих направлениях, поэтому по имеющейся информации невозможно определить, кто виновен в гибели людей», — пишет NYT. Согласно анализу спутниковых снимков, большинство тел появились на улице в Коренево с 10 по 14 августа. Остается не ясным, «были ли все эти смерти результатом одного эпизода», отмечают журналисты. Скроб утверждает, что погибшие попали в засаду 11 августа.

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Жители села Куриловка Суджанского района также утверждают, что украинские военные стреляли по убегающим мирным гражданам. The New York Times пишет, что эти данные «трудно проверить» из-за продолжающихся боев.

Согласно рассказам местных жителей и их родственников, в первые часы украинского наступления как минимум четыре гражданских автомобиля попали под обстрел в Куриловке. Среди погибших — 28-летняя беременная Нина Кузнецова. Она находилась в автомобиле, попавшем под обстрел, рассказали ее сестра и муж. Он был в другой машине, которую тоже обстреляли. За несколько минут до этого на той же дороге в результате взрыва погиб 28-летний Алексей Трубицын. По словам его сестры Кристины, когда их мать пыталась извлечь тело Алексея из-под обломков, к ней подошли украинские солдаты и сказали, что его машина наехала на противотанковую мину. Кто установил взрывное устройство, они не уточнили.

Журналисты пишут, что с момента наступления ВСУ в Курской области есть подтвержденные случаи «жесткого обращения» с местными жителями. На одном из видео, которое удалось верифицировать NYT, двое украинских военных издеваются над пожилым мужчиной в районе Суджи. «Ты — русская свинья», — говорит один из военных на немецком языке. На другом видео украинский солдат носит каску с нацистской символикой времен Второй мировой войны, пишет The New York Times.

На других видеозаписях, опубликованных украинскими военными и верифицированных NYT, видно, что ВСУ наносят удары в том числе по жилым кварталам в Курской области. На некоторых записях видно, как российские солдаты входят в здания, по которым вскоре будет нанесен удар. В большинстве случаев невозможно определить, находились ли там мирные жители, отмечает газета. Журналисты также пишут, что, согласно видеозаписям, российские войска также наносили удары по жилым районам в ходе контрнаступления в Курской области.

Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец заявил, что военнослужащие ВСУ придерживаются гуманитарного права. «Мы — другие. Это главный аргумент для наших международных партнеров, чтобы предоставлять помощь», — сказал он в комментарии NYT. В заявлении украинских военных, на которое ссылается газета, говорится, что в Курской области не было зафиксировано «ни одного случая нарушения» Женевских конвенций. Журналисты отмечают, что «в поддержку своих заявлений» украинские чиновники публиковали видео, на которых ВСУ доставляют еду и воду жителям оккупированных городов.

The New York Times отмечает, что рассказы жителей Курской области дают «неоднозначное представление» о деятельности ВСУ в регионе. Некоторые из них рассказали, что спокойно покинули свои населенные пункты, встречая по пути украинских военных. Еще трое жителей, ссылаясь на родственников, оставшихся в оккупированных районах, рассказали о «довольно благожелательном отношении» со стороны ВСУ. Один пожилой мужчина рассказал, что украинские солдаты приносили ему свежий хлеб и мясные консервы.

В начале октября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что, по данным российской стороны, с момента наступления ВСУ в Курской области погибли около 70 мирных жителей, более 300 человек пострадали. 20 сентября глава Суджанского района Курской области Алексей Богачев заявлял, что только на территории района, где идут бои, остаются около 1350 мирных жителей. Родственники жителей города Суджа и Суджанского района отправляли письмо, в котором обращались к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они просили организовать гуманитарный коридор для вывоза мирного населения. В ответах Москвы и Киева говорилось, что организовать коридор невозможно, поскольку другая сторона не идет на контакт.

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