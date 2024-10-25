Саперы МЧС в Льговском районе Курской области. 17 октября 2024 года Михаил Климентьев / ТАСС / Profimedia

Президент РФ Владимир Путин в интервью государственному телеканалу «Россия-1» заявил, что в Курской области «заблокированы около 2 тысяч украинских военных».

«Там несколько участков вклинения. На одном из этих участков произошла отсечка части подразделений украинской армии от госграницы, они оказались заблокированными», — сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).

По словам президента РФ, украинские войска «предпринимают попытки разблокирования». При этом Путин подчеркнул, что у него нет последних данных от Генштаба Минобороны РФ, но по состоянию на ночь на 24 октября (когда записывалось интервью — прим. «Медуза»), «попытки разблокировать успехом не увенчались».

«Но так чувствуем, что люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении, потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, такое стабильное управление войсками потеряно», — сказал он.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский днем 25 октября сообщил, что заслушал доклад командующего ВСУ Александра Сырского. «Реализовываем наши задачи. Главнокомандующий доложил о выполнении задач нашими подразделениями в определенных районах Курской области», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

В Курской области, в очередной раз подчеркнул он, создана «буферная зона», которая защищает Украину «от российских попыток расширения войны на востоке нашего государства и обеспечивает ощутимые российские потери».

Главнокомандующий ВСУ отдельно прокомментировал заявление Путина об окружении украинских сил. «Это откровенная дезинформация, которая не отражает реальную ситуацию. Украинские войска продолжают активные действия на курском направлении, третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал врага», — написал Сырский в своем телеграм-канале. Войска РФ, добавил он, «несут ощутимые потери в личном составе и военной технике», отметив при этом «бешеное давление противника» на курском направлении.

Комментарий отдела «Разбор»

Вероятно, Путин имел в виду участок Курской области на границе Кореневского и Суджанского районов между селом Ольговка и хутором Зеленый Шлях. Последнюю неделю подразделения ВСУ под угрозой окружения отходили из этого района в сторону Суджи. ВС РФ заняли оставленную украинскими войсками Ольговку. Однако, по сообщению «военкоров», часть отходивших военных ВСУ были заблокированы в лесу «Ольговская роща». Визуальных подтверждений этому опубликовано не было.

Несколько дней украинские резервы, в том числе танки Abrams и БМП Bradley 47-й механизированной бригады атаковали село Новоивановка и хутор Зеленый Шлях в общем направлении на Ольговку и Коренево. Судя по нескольким видео, в результате встречных боев село и хутор остались под контролем ВС РФ.

До начала российского контрнаступления в середине сентября несколько батальонов ВСУ из различных бригад (вероятной общей численностью более тысячи человек) занимали обширную территорию от Коренево до Александровки на севере от райцентра и Шептуховки на северо-востоке. Предположительно, большая часть из этих подразделений смогла отойти в направлении Новоивановки и Малой Локни еще в середине октября. Некоторые подразделения были вынуждены идти по полям пешком под огнем российской артиллерии и ударами дронов.

Карта боевых действий от «Медузы»

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