На территории, захваченной ВСУ, остаются тысячи мирных жителей. Им дадут уйти, только если будет договоренность о коридоре Представитель украинской комендатуры в Курской области дал интервью AFP. Краткий пересказ

Российские войска пытались атаковать с флангов, но были остановлены, ситуация стабилизировалась. На подконтрольной ВСУ территории остаются несколько тысяч человек. В некоторых поселках — больше ста, в некоторых больше 200, в некоторых больше 500. От российских атак с конца августа погибли 23 мирных жителя, они умирают вместе с украинскими военными. Гражданским нельзя покидать территорию, потому что ситуация должна быть под нашим контролем, но они могут перемещаться внутри нее — собираться вместе, ходить в гости, копать картошку, работать в саду. Мы позволим им уйти на контролируемую РФ территорию, только если Москва и Киев договорятся через международные организации открыть коридор под надзором наблюдателей. Еженедельно администрация Сумской области дает средства на хлеб, ВСУ дают жителям воду, администрация предоставляет продовольственные пайки. Здесь ничего не работает — ни магазины, ни аптеки.

Это пересказ заявлений, сделанных представителем комендатуры ВСУ на оккупированной территории Курской области Алексеем Дмитрашковским в интервью агентству Agence France-Presse. Фото на обложке: EPA / Scanpix / LETA