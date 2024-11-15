Зеленский: с командой Трампа война закончится быстрее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью «Суспільнe», что с командой избранного президента США Дональда Трампа российско-украинская война завершится быстрее. Издание опубликовало фрагмент беседы с украинским лидером.

«Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую вам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это также очень важно», — сказал Зеленский.

По его словам, Трамп услышал позицию Украины в ходе телефонных переговоров с Зеленским. «Против нашей позиции я ничего не слышал», — добавил украинский лидер.

На уточняющий вопрос, требовал ли Трамп от Украины участвовать в переговорах с Россией, Зеленский сообщил: «Мы — независимая страна. И мы во время этой войны — и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами — доказали, что с нами риторика „Садись и слушай“ не работает».

Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании не раз говорил, что в случае победы на выборах президента США намерен как можно скорее завершить российско-украинскую войну.

Команда политика, как сообщали западные издания, подготовила план завершения боевых действий. Он подразумевает отказ Украины от вступления в НАТО как минимум на 20 лет и заморозку линии фронта.

Владимир Зеленский был одним из первых лидеров, кто поздравил Трампа с победой на выборах президента США. Вскоре между ними состоялся телефонный разговор, который украинский лидер назвал «отличным».

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