Украинские военные два года держат оборону в Серебрянском лесничестве. Они не дают российским войскам выйти на границы Луганской области. Фотографии
Серебрянское лесничество — сосновый лес к западу от города Кременная на севере Луганской области. Лесной массив находится примерно в восьми километрах от Кременной — города, захваченного российскими войсками вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину. В самом лесу бои идут с осени 2022 года, без захвата этого леса российские войска не могут выйти на административные границы Луганской области. «Нельзя позволить врагу пройти Серебрянское лесничество, ведь потом российские захватчики уже вплотную подойдут к Лиману и дальше будут пытаться развивать свой успех», — говорил бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай весной 2024 года. Спустя несколько месяцев бои в Серебрянском лесничестве продолжаются. «Медуза» публикует снимки с позиций ВСУ в этом лесном массиве.