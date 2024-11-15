Украинские военные два года держат оборону в Серебрянском лесничестве. Они не дают российским войскам выйти на границы Луганской области. Фотографии

Серебрянское лесничество — сосновый лес к западу от города Кременная на севере Луганской области. Лесной массив находится примерно в восьми километрах от Кременной — города, захваченного российскими войсками вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину. В самом лесу бои идут с осени 2022 года, без захвата этого леса российские войска не могут выйти на административные границы Луганской области. «Нельзя позволить врагу пройти Серебрянское лесничество, ведь потом российские захватчики уже вплотную подойдут к Лиману и дальше будут пытаться развивать свой успех», — говорил бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай весной 2024 года. Спустя несколько месяцев бои в Серебрянском лесничестве продолжаются. «Медуза» публикует снимки с позиций ВСУ в этом лесном массиве.

Украинские военные в Серебрянском лесничестве. 10 ноября 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Военнослужащие ВСУ в укрытии в Серебрянском лесу. 6 ноября 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Военнослужащие ВСУ разгружают запасы питьевой воды, доставленные на одну из позиций в Серебрянском лесничестве. 10 ноября 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Останки одного из российских военных, убитых в боях за Серебрянское лесничество. 6 ноября 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

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Война Девятьсот девяносто шестой день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 15 ноября 2024 года

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