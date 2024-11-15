Bloomberg: Путин и Шольц проведут первый телефонный разговор за два года

Продолжение Шольц и Путин поговорили по телефону впервые за два года

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц собираются 15 ноября провести телефонный разговор, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ранее 15 ноября журналистам, что у Путина запланирован международный телефонный разговор, который пройдет в районе 17:00 по московскому времени. Песков не говорил, с кем будет проведен разговор.

Представители властей России и Германии не комментировали информацию Bloomberg.

Это будет первое прямое общение Путина и Шольца за почти два года. По информации на сайте Кремля, в последний раз лидеры двух стран общались по телефону 2 декабря 2022 года.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в октябре 2024-го, что готов вести с Владимиром Путиным переговоры о «справедливом мире» в Украине. Шольц отмечал, что не должно быть никаких «решений за спиной Украины».