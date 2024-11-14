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Война Девятьсот девяносто пятый день. Хроника «Медузы»
Прямой эфир
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 ноября читайте здесь.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- Рассказываем, как проходил процесс над педиатром Надеждой Буяновой. Ее осудили на пять с половиной лет после того, как на врача донесла вдова военного, погибшего в Украине.
Главное к утру
- Укаинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил, что немногочисленные российские военные на бронетехнике 13 ноября зашли на окраины города Купянска в Харьковской области.
- Аналитики DeepState сообщили, что российские военные оккупировали поселок Ильинка в Донецкой области, расположенный возле Курахово.
- МИД Украины заявил, что страна «не владеет, не разрабатывает и не намерена создавать ядерное оружие». Так украинская сторона отреагировала на публикацию британской газеты The Times, в которой утверждается, что в докладе, подготовленном для Минобороны Украины, сказано, что Киев «может создать простейшую ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп откажется от военной помощи США». Эксперт по проблемам разоружения Павел Подвиг назвал публикацию The Times «полным безумием».
- Избранный президент США Дональд Трамп сообщил New York Post, что на встрече с действующим президентом США Джо Байденом, прошедшей в Белом доме 13 ноября, обсудил «два вопроса, по которым они расходились в прошлом»: российско-украинскую войну и войну на Ближнем Востоке. Подробностей беседы Трамп не привел.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- Рассказываем, как проходил процесс над педиатром Надеждой Буяновой. Ее осудили на пять с половиной лет после того, как на врача донесла вдова военного, погибшего в Украине.
Фото на обложке: Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images