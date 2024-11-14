Война Девятьсот девяносто пятый день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 995-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой хронике «Медуза» продолжит следить за боевыми действиями и событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.

Хроника предыдущего дня войны

Война Девятьсот девяносто четвертый день. Хроника «Медузы»

Хроника предыдущего дня войны