Дональд Трамп, пришедший на встречу с действующим президентом США Джо Байденом в Белый дом, обсудил с ним «два вопроса, по которым они расходились в прошлом»: войну в Украине и войну на Ближнем Востоке, пишет New York Post со ссылкой на самого Трампа.

Подробностей беседы Трамп не привел. Он рассказал, что спросил мнения Байдена по поводу войны в Украине и получил его. «Кроме того, мы очень много говорили о Ближнем Востоке. Я хотел узнать его мнение о том, где мы находимся. И он сообщил мне его, он был очень любезен», — добавил Трамп.

По его словам, встреча продолжалась долго, и это была «большая работа с обеих сторон». «Он [Джо Байден] проделал очень хорошую работу в отношении предвыборной кампании и всего остального. У нас действительно была очень хорошая встреча», — сказал Трамп.

Встреча Трампа и Байдена прошла в Овальном кабинете. Действующий президент поздравил Трампа с победой на выборах и обсудил с ним транзит власти, пообещав, что он будет «плавным». Трамп сообщил, что они планируют встретиться еще раз непосредственно перед его инаугурацией.

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года. При этом избранный президент уже начал формировать свою будущую администрацию и объявил о нескольких назначениях на ключевые посты.