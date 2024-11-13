Пит Хегсет берет комментарий у Дональда Трампа для телеканала Fox. 6 апреля 2017 года Kevin Lamarque / Reuters / Scanpix / LETA

Избранный президент США Дональд Трамп продолжает подбирать кандидатов на должности в своей будущей администрации. 12 ноября он объявил о самом неожиданном на данный момент назначении: главой Пентагона эксперт телеканала Fox Пит Хегсет, у которого нет никакого опыта в оборонной политике. Также Трамп предложил должность Илону Маску, который в ходе предвыборной кампании стал одним из его наиболее верных сторонников.

Новым главой Пентагона Трамп решил назначить 44-летнего ветерана американской армии и телеведущего Пита Хегсета. «Пит жесткий, умный и искренне верит в то, что Америка превыше всего. С Питом во главе враги Америки будут предупреждены — наши вооруженные силы снова станут великими, и Америка никогда не отступит», — говорится в заявлении Трампа.

Как пишет Politico, этот выбор «шокировал» чиновников в Вашингтоне, которые ожидали, что военное ведомство возглавит влиятельный конгрессмен или хотя бы человек, имеющий опыт в оборонной политике. Даже с учетом не всегда объяснимых кадровых решений Трампа во время его первого срока новое назначение, отмечает издание, застало всех врасплох. «Кто, черт возьми, этот парень вообще такой?» — прокомментировал назначение анонимный лоббист оборонной промышленности. По его словам, в индустрии надеялись на назначение «кого-то, кто действительно имеет большой опыт». «Признаться, я не знал, кто он, еще 20 минут назад», — сказал журналистам член комитета по вооруженным силам в палате представителей демократ Адам Смит.

Американские СМИ изначально предполагали, что Трамп, который во время первого срока конфликтовал с министрами обороны (из-за этого главы Пентагона за четыре года президентства Трампа менялись пять раз), выберет кандидата, который в первую очередь будет лоялен ему и станет беспрекословно проводить его политику. «Трамп ставит верность превыше всего. Похоже, один из основных критериев, который он оценивает — насколько хорошо человек защищает его на телевидении», — сказал уже после назначения Эрик Эдельман, политический консультант Пентагона в администрации Джорджа Буша.

Пит Хегсет родился в 1980 году. Он закончил Принстонский университет, после чего начал службу в Национальной гвардии. Хегсет служил в Гуантанамо, Ираке и Афганистане. По возвращении на родину с 2014 года Хегсет сотрудничал с консервативным телеканалом Fox. Он публично оправдывал пытки заключенных в Гуантанамо, а во время первого срока Трампа призывал президента помиловать американских военнослужащих, обвиняемых в убийствах мирных жителей в Афганистане.

Кто еще будет работать в администрации Трампа Дональд Трамп уже начал формировать свою будущую администрацию. Кто займет в ней ключевые должности?

Хегсет также выражал поддержку решению Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани и призывал к бомбардировкам иранской территории. Он критиковал ведущие американские вузы за то, что они озабочены климатическими проблемами, а не «реальными угрозами», такими как исламский экстремизм, а в 2022 году публично заявил, что «отказывается» от диплома Гарварда, где он получал второе образование, из-за слишком либеральной политики вуза. Хегсет является последовательным сторонником Трампа со времен его первой кампании 2016 года.

«Это наименее квалифицированный кандидат на пост министра обороны в истории Америки. И наиболее открыто политизированный. Это высокоэффективный и яростный борец за идеалы . И более чем преданный и заслуживающий доверия Трампа», — охарактеризовал Хегсета глава ветеранской организации Independent Veterans of America Пол Рикхофф.

Как пишет Politico, при Трампе от Пентагона в первую очередь следует ожидать отката в преобразованиях, проведенных в армии администрацией Джо Байдена. Они были направлены на повышение инклюзивности — в частности, Байден отменил введенный Трампом запрет на военную службу для трансгендерных людей. Также противники Трампа опасаются, что вместо решения реальных проблем он устроит политические чистки в рядах высшего военного командования.

В команду Трампа войдет Илон Маск. Он займется оптимизацией работы правительства

Илон Маск в ходе предвыборной кампании Трампа был одним из наиболее активных его сторонников. Он потратил на поддержку кандидата не менее 119 миллионов долларов, а также активно использовал свой личный аккаунт в соцсети икс для продвижения идей Трампа.

Теперь Трамп предложил Маску (совместно с бизнесменом и участником республиканских президентских праймериз Вивеком Рамасвами) возглавить новый Департамент эффективности правительства США (Department of Government Efficiency). Его аббревиатура читается как DOGE — это отсылка к криптовалюте Dogecoin, которую много лет продвигает Маск.

Что это за структура, пока до конца не ясно. The Guardian пишет, что, судя по всему, DOGE, несмотря на наличие в названии слова «department», которое есть у всех федеральных министерств, будет не министерством, а президентской экспертной комиссией — таким образом, Маск и Рамасвами, вероятно, официально не будут госслужащими. Трамп сообщил, что DOGE будет работать в тесной связке с Административно-бюджетным управлением США, занимающимся подготовкой федерального бюджета.

Избранный президент заявил, что Маск и Рамасвами будут заниматься «демонтажом правительственной бюрократии, оптимизацией избыточных правил, сокращением излишних расходов и реструктуризацией федеральных агентств». По плану Трампа, работа DOGE завершится к 4 июля 2026 года — 250-летней годовщине независимости США, — а реформированная при его помощи структура правительства будет «подарком» стране к этой дате. Через несколько месяцев после этого состоятся промежуточные выборы в конгресс.

Помимо этого, Трамп объявил о назначении главы министерства внутренней безопасности — этот пост займет губернатор Южной Дакоты 52-летняя Кристи Ноэм, одна из наиболее лояльных и последовательных сторонниц избранного президента.

На посту губернатора с 2019 года Ноэм активно поддерживала ограничение миграции и даже отправила отряды нацгвардии Южной Дакоты в Техас для помощи в патрулировании границы с Мексикой. Она, как и Трамп, выступала против антиковидных ограничений (в ее штате, в частности, не было принудительного ношения масок). Помимо этого она выступает с ультраконсервативных позиций по вопросам абортов и однополых браков.

Трамп, комментируя выбор Ноэм в качестве главы министерства внутренней безопасности, заявил, что она «очень сильна в вопросах безопасности границ», и выразил уверенность, что под ее руководством «американская родина будет защищена от внешних врагов». CNN отмечает, что для Трампа важно, чтобы на этой должности находился лояльный ему человек — так как он считает деятельность министерства внутренней безопасности приоритетной во внутренней повестке своего второго срока.

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