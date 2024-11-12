Дональд Трамп уже начал формировать свою будущую администрацию. Кто займет в ней ключевые должности?

Дональд Трамп и Марко Рубио во время предвыборной кампании Ryan M. Kelly / AFP / Scanpix / LETA

Госсекретарь

Внешнеполитическое ведомство в администрации Трампа может возглавить сенатор от Флориды Марко Рубио — об этом со ссылкой на источники написала сначала The New York Times, а затем многие другие крупные американские СМИ.

Трамп и Рубио были соперниками на республиканских президентских праймериз в 2016 году — и тогда позволяли себе резкую критику друг друга, однако позже их отношения наладились. В ходе кампании 2024 года Рубио одно время рассматривался Трампом как потенциальный кандидат в вице-президенты, а в итоге стал его доверенным лицом.

53-летний Рубио считается одним из главных «ястребов» в конгрессе. Он безоговорочно поддерживает действия Израиля в секторе Газа, а также занимает жесткую позицию в отношении Ирана, Венесуэлы и Кубы. Так, в 2019 году, напоминает NY Times, именно Рубио помог убедить Трампа развернуть обширную санкционную политику против властей Венесуэлы, чтобы попытаться сместить Николаса Мадуро (сделать это в итоге не удалось).

Рубио также занимает жеткую позицию по отношению к Китаю. Он был сопредседателем двухпартийной комиссии в конгрессе, которая занималась разработкой ограничительных мер в отношении Пекина в попытке предотвратить нарушения прав человека властями Китая. В 2020 году он стал одним из соавторов законопроекта, запрещающего импорт китайских товаров, произведенных с использованием принудительного труда уйгуров.

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Относительно войны в Украине, пишет NY Times, Рубио, который ранее крайне жестко высказывался о России, в последнее время придерживается той же риторики, что и Трамп: он заявляет, что конфликт зашел в тупик, и нужно найти решение по его завершению. Вероятно, считает издание, заняв пост госсекретаря, он будет оказывать давление на власти Украины, подталкивая их к соглашению с Россией при отказе от вступления в НАТО в ближайшей перспективе.

Как отмечает NY Times, если Рубио станет госсекретарем, главным вопросом будет то, как ему удастся найти баланс между необходимостью борьбы с китайским влиянием в Азии и намерениями Трампа снизить вовлеченность США в международные конфликты.

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Министр обороны

Кто возглавит Пентагон, пока не ясно. Associated Press отмечает, что во время первого президентства Трампа во главе оборонного ведомства успели поработать пять человек, и поэтому теперь «можно с уверенностью сказать, что Трамп выбирает максимально лояльного себе кандидата».

Главным претендентом на пост министра обороны первоначально называли Майка Помпео, который с 2018 по 2021 год работал в администрации Трампа госсекретарем, однако сам избранный президент 9 ноября написал в соцсетях, что Помпео не войдет в его новую администрацию.

Сейчас в американских СМИ фигурирует большое количество фамилий, самой известной из которых является председатель комитета по вооруженным силам в палате представителей Майк Роджерс.

Как пишет AP, вероятно, Трамп выберет из потенциальных кандидатов того, кто будет разделять его желание максимально ограничить участие США в конфликтах за рубежом, но при этом будет занимать жесткую позицию в отношении Ирана. Однако ключевым фактором будет готовность будущего главы Пентагона «делать все, что захочет Трамп», считает агентство.

Советник по национальной безопасности

Пост советника по нацбезопасности Трамп предложил конгрессмену палаты представителей Майклу Уолзу, пишет CNN. 50-летний Уолз — ветеран спецназа армии США, служивший в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. Он, в частности, известен своей резкой критикой вывода войск из Афганистана в 2021 году.

Как и потенциальный госсекретарь Марк Рубио, Уолз придерживается крайне жесткой линии по отношению к Китаю. Он был в числе тех, кто призывал США бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине из-за обвинений в адрес китайских властей о рукотворном происхождении коронавируса и нарушениях прав уйгуров.

В отношении Украины Уолз ранее выступал в поддержку дальнейшей военной помощи Киеву, однако в последнее время стал высказываться в пользу необходимости переоценки расходов США по этому направлению.

Майкл Уолз — давний и лояльный сторонник Трампа. Как напоминает Associated Press, в 2020 году он поддерживал проигравшего выборы президента в его усилиях оспорить результаты голосования.

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Постпред в ООН

Должность постоянного представителя США в ООН Трамп предложил члену палаты представителей Элизе Стефаник, которая на протяжении последних лет, пишет CNN, была одной из «наиболее ярых сторонниц Трампа в конгрессе».

Как отмечает телеканал, выбор Стефаник говорит о том, что США намерены выстраивать жесткие отношения с ООН. Стефаник неоднократно выступала с публичной критикой организации из-за ее позиции по Израилю. В октябре она заявила, что Вашингтон должен рассмотреть возможность «полной переоценки» финансирования ООН, если Палестинская администрация продолжит свои попытки добиться приостановки членства Израиля в организации.

В 2022 году Стефаник фактически возглавила кампанию против руководителей крупнейших американских колледжей, которые, по ее мнению, недостаточно боролись с проявлениями антисемитизма в ходе массовых студенческих демонстраций в поддержку Газы. По итогам той кампании президенты Гарварда и университета Пенсильвании были вынуждены подать в отставку.

В первой администрации Трампа должность постпреда в ООН занимала Никки Хейли. В 2024 году она стала главным конкурентом Трампа на республиканских праймериз. Хейли вела агрессивную кампанию против своего соперника, но после выхода из гонки публично поддержала его. После переизбрания, однако, Трамп уже заявил, что не пригласит Хейли на какой-либо пост в администрации.

Глава администрации Белого дома

Главой своего аппарата Трамп назначил Сьюзан Уайлс — это было первым официально обнародованным кадровым решением избранного президента. 67-летняя Уайлс стала первой женщиной в истории, получившей этот пост.

Уайлс де-факто руководила всей предвыборной кампанией Трампа — именно ей ставят в заслугу то, что в отличие от кампаний 2016 и 2020 годов Трамп почти не попадал в скандалы, а сама кампания была крайне дисциплинированной и хорошо продуманной.

Как рассказал источник CNN, Уайлс перед назначением на должность получила у Трампа гарантии, что у нее будет больше полномочий, чем у ее предшественников, в том числе в контроле доступа в Овальный кабинет.

Во время предыдущего срока Трамп сменил четырех руководителей администрации Белого дома. Дольше всех на этой должности (почти полтора года) продержался Джон Келли. После своего увольнения он в многочисленных интервью неоднократно критиковал Трампа.

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