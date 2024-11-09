Evan Vucci / AP / Scanpix / LETA

Через два месяца Дональд Трамп официально вступит в должность 47-го президента США. Его первый президентский срок в 2017–2021 годах среди прочего запомнился торговыми войнами и критическими высказываниями в адрес Евросоюза и НАТО. Чего ждать от новых четырех лет президентства Трампа, непонятно никому. На протяжении своей предвыборной кампании республиканец сделал немало громких заявлений по поводу внешней политики США — однако никаких конкретных мер, например, о том, как остановить войну в Украине или на Ближнем Востоке, не предлагал. Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл, которого называют одним из претендентов на пост госсекретаря в будущей администрации Трампа, высказался на этот счет так: «Предсказуемость — ужасная вещь. Конечно, другая сторона [враги Америки] хочет предсказуемости. Трамп непредсказуем, и нам, американцам, это нравится». Однако эксперты и журналисты все равно пытаются предугадать, как поведет себя Трамп в отношениях с Китаем, Израилем, Ираном и НАТО.

Отношения с Китаем

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом принесет новую нестабильность и без того напряженным отношениям США и Китая — они могут перерасти в нечто «менее предсказуемое и более конфронтационное», пишет The Wall Street Journal в своем материале, посвященном будущему взаимодействию Вашингтона и Пекина.

Спустя восемь лет с момента, когда Трамп впервые вступил в должность президента, демократы и республиканцы пришли к гораздо более «воинственной позиции» по отношению к Китаю. Во многом она стала результатом жесткой риторики и действий Трампа, но также «растущей напористости» самого Пекина. Действующий президент США Джо Байден во многом продолжил политику Трампа в отношении Китая, но говорил, что приоритетом для него остается стабильность между двумя странами.

Однако Трамп вряд ли будет делать подобные заявления, предполагает WSJ. В предвыборных выступлениях он нередко называл Китай «угрозой» и обещал ввести 60-процентные пошлины на весь китайский импорт — и при этом отмечал, что у него «крепкие» отношения с Си Цзиньпином. Несмотря на противоречивые заявления избранного президента, председатель КНР поздравил Трампа с победой на выборах. «Стабильные, здоровые и устойчивые отношения между Китаем и США отвечают общим интересам двух стран и ожиданиям международного сообщества», — заявил китайский лидер.

Китай оставался приоритетом для внешней политики Трампа во время его первого президентского срока, а одним из самых запоминающихся моментов того периода стала торговая война с Пекином.

Джо Байден, сменивший Трампа в Белом Доме, заявлял о желании улучшить отношения с Китаем. Но на деле, как писал директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев, «команда Байдена действительно изменила подход к соперничеству с Китаем, но скорее в сторону большей эффективности — с вытекающими отсюда негативными последствиями для Пекина». В частности, Вашингтон начал закрывать Пекину доступ к наиболее значимым технологиям, а также, отмечает WSJ, «подталкивал партнеров в Европе и Азии к более конфронтационной политике с Китаем». Теперь же, с возвращением Трампа в Белый дом, Китай может извлечь выгоду из того, что новый президент «ослабит американские альянсы».

WSJ пишет, что победа Трампа вызвала тревогу на Тайване, который сталкивается с «растущей военной угрозой со стороны Пекина». Байден не раз обещал защитить островное государство в случае вторжения Китая. Трамп же критичнее настроен к Тайваню, призывая его больше платить за свою оборону. Он также обвинял Тайвань в «краже» у США статуса ведущего производителя микросхем. Некоторые из советников Трампа посещали Тайвань и критиковали Байдена за то, что он недостаточно сделал для поддержки островного государства, но сам Трамп в последних интервью подчеркивал близость Тайваня к Китаю и его «удаленность» от США.

Газета The Guardian отмечает, что второй срок Трампа, который начнется в момент кризиса китайской экономики, станет «вызовом» для Пекина. «Трамп 2.0, вероятно, будет более разрушительным, чем версия 2017 года. По сравнению с его первым сроком взгляды Трампа не сильно изменились, но внутренняя ситуация [в Китае] и международная обстановка кардинально поменялись… В период Трампа 2.0 Китай и США, вероятно, будут иметь постоянные трения и конфликты», — констатирует профессор международных отношений Пекинского университета Ван Дун.

Опрошенные изданием аналитики считают, что подход Трампа к Китаю предсказать проблематично. При этом Си Цзиньпин, которому теперь приходится руководить экономически ослабленной страной, попытается избежать повторения торговой войны, отмечает газета. Эксперты говорят, что политическое руководство КНР готовилось к победе Трампа в течение последних нескольких месяцев, так как новая торговая война может нанести серьезный удар по Пекину. Поэтому власти Китая пытаются заранее уменьшить свою зависимость от США, в том числе за счет увеличения объемов торговли со странами .

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Политика на Ближнем Востоке (Израиль, сектор Газа, Ливан, Иран)

Наиболее актуальной внешнеполитической проблемой для Трампа американский журнал Time называет войну на Ближнем Востоке. Во время предвыборной кампании избранный президент США обещал прекратить насилие в регионе и восстановить мир, но никаких конкретных шагов не предлагал. Трамп говорил, что Израилю следует позволить «завершить работу» в секторе Газа, но при этом, по данным Times of Israel, также призывал премьер-министра Биньямина Нетаниягу завершить войну к тому моменту, когда он вернется в Белый дом.

«Что это означает — стремление к прекращению огня или молчаливое одобрение дальнейших наступательных действий — можно интерпретировать по-разному, но эксперты ориентируются на заметную поддержку Израиля во время первого президентского срока Трампа», — отмечает Time. Перенеся посольство США из Тель-Авива в Иерусалим и признав Голанские высоты частью Израиля, Трамп предпринял шаги, «к которым ни один предыдущий президент, республиканец или демократ, даже не приближался», напоминает издание.

По мнению бывшего советника по внешней политике сенатора Берни Сандерса Мэтта Дусса, для Трампа более всего важен факт того, чтобы войны «исчезли из новостей». «Потому что все, что отвлекает внимание от Трампа, ему не нравится», — считает Дусс. Он напоминает, что во время первого президентского срока Трамп делегировал многие решения по Израилю и Ближнему Востоку своим советникам, в числе которых были бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман и зять президента Джаред Кушнер. Последний, в частности, готовил мирный план по Ближнему Востоку, подвергшийся критике за то, что он «обходит стороной вопросы о будущем палестинцев».

В Израиле ожидания в отношении Трампа неоднозначны, отмечает Time. По словам научного сотрудника Israel Policy Forum и советника бывшего президента Израиля Шимона Переса Нимрода Новика, «среди крайне правых есть мнение, что с Трампом у Израиля будут развязаны руки в Газе, Ливане и на Западном берегу, и даже Ирану следует быть настороже». Левоцентристы, по мнению Новина, ожидают, что в отличие от Байдена Трамп «не позволит Нетаниягу помыкать собой», что поставит израильского премьера перед выбором: противостоять своей или «непредсказуемому Трампу».

Что касается Ирана, то в этом случае Трамп, вероятно, будет менее склонен сдерживать Израиль, считает Time. Его первый президентский срок ознаменовался максимальным давлением на Тегеран. Тогда он вышел из ядерной сделки с Ираном и ввел против страны новые санкции. The Wall Street Journal пишет, что после возвращения в Белый дом Трамп собирается резко ужесточить санкции в отношении Ирана. Предполагается, что новый президент собирается минимизировать доходы Ирана от продажи нефти. При этом иранские чиновники, с которыми пообщалось издание, разошлись в оценке последствий вероятного ужесточения санкций. Один из собеседников WSJ сообщил, что «ситуация может стать катастрофической для нефтяной промышленности Ирана». В то же время другой иранский чиновник счел, что Тегеран сможет компенсировать ущерб от американских санкций за счет расширения торгового партнерства с другими странами.

«Трампу и его команде по национальной безопасности, возможно, будет трудно найти тот же уровень поддержки в регионе, который был у них четыре года назад», — отмечает бывший сотрудник американской разведки Джонатан Паникофф. Он поясняет, что большинство богатых союзников США из стран Персидского залива, которые раньше могли приветствовать такие усилия против Тегерана, сейчас, когда напряженность между Израилем и Ираном может перерасти в полноценный конфликт, стремятся ослабить эскалацию.

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Отношения с НАТО

Во время первого президентского срока Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США вкладывают слишком много сил и средств в НАТО, и даже грозил выходом страны из Североатлантического альянса. От этих позиций он не отошел и во время предвыборной кампании 2024 года, пишет Time. Согласно уставу НАТО, союзники берут на себя обязательства расходовать на собственные оборонные нужды не менее 2% ВВП. Но в предыдущие годы далеко не все страны выполняли это требование.

Как утверждал Трамп на предвыборном митинге в Южной Каролине в феврале 2024 года, будучи президентом, он угрожал союзникам по НАТО, что будет поощрять Россию атаковать те страны альянса, которые не выполняют свои финансовые обязательства. По словам Трампа, однажды «один из президентов большой страны» спросил его, будут ли США по-прежнему защищать их от вторжения России, даже если они «не заплатят». «Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле, я бы поощрял их [Россию] делать все, что они, черт возьми, хотят. Ты должен заплатить. Ты должен платить по счетам», — говорил он. Джей Ди Вэнс, которого Трамп номинировал на должность вице-президента, утверждал, что администрация нового президента будет выполнять свои обязательства перед НАТО, но отмечал, что блок должен быть не «социальным клиентом, а настоящим альянсом».

Ожидается, что в 2024 году две трети членов альянса преодолеют порог в 2% ВВП. Новый генсек НАТО Марк Рютте в своем поздравлении Трампа с победой на выборах заявил, что расходы на оборону «неуклонно растут». В феврале The New York Times писала, что немецкие политики обсуждают перспективы НАТО без США в роли лидера.

Time подчеркивает, что возвращение Трампа в Белый дом «никак не повлияло на прекращение дебатов между европейскими лидерами о стратегической автономии континента и степени его зависимости от все более ненадежного Вашингтона». «Некоторые утверждают, что будущее Европы зависит от выборов в США, в то время как в первую очередь оно зависит от нас. Каким бы ни был исход, эпоха геополитического аутсорсинга закончилась», — заявлял премьер-министр Польши Дональд Туск незадолго до выборов в США.

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