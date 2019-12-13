США и Китай согласовали первую часть экономической сделки. Трамп близок к окончанию своей торговой войны, но не к победе в ней

Andy Wong / A

США и Китай согласовали первую часть торговой сделки, которая предусматривает поэтапную отмену американских пошлин на китайские товары. Об этом сообщило министерство коммерции КНР. Это произошло за два дня до того, как США планировали ввести новые тарифы, некоторые величиной в 25%, на китайский импорт общей стоимостью около 360 миллиардов долларов. Если бы это случилось, то стало бы одним из самых серьезных ударов за все время , начавшейся весной 2018 года.

Как написал президент США Дональд Трамп в своем твиттере, Китай в обмен на отмену тарифов согласился на крупные закупки американских сельскохозяйственных товаров, а также энергоносителей и другой продукции. Он заявил, что в силе останутся ранее введенные 25-процентные тарифы, а 15-процентные будут снижены вдвое, и подтвердил, что введение в силу новых барьеров, намеченное на 15 декабря, отменяется. По словам президента США, вторая часть соглашения должна быть заключена до президентских выборов 2020 года.

Год назад США и Китай уже заключали подобное перемирие. Тогда Трамп также планировал ввести рекордные пошлины на китайскую продукцию, но в последний момент отменил это решение. Планировалось, что остальные противоречия будут сняты в течение ближайших месяцев, но никакого соглашения достигнуто не было. Стороны были близки к договоренности в мае 2019 года, однако Трамп в последний момент отказался от подписания договора и вместо этого ввел очередные пошлины. В октябре президент США снова заявил, что ожидает скорого достижения соглашения.

Накануне сделки издание Politico сообщило, что она будет включать в себя обязательства Китая по защите американской интеллектуальной собственности, в том числе непосредственно по требованию США. Издание полагает, что в ходе своей предвыборной кампании Трамп будет преподносить заключение сделки как одно из своих главных внешнеполитических достижений. Трампу будут благодарны промышленники и фермеры: Китай обязуется закупить американские товары на сумму 200 миллиардов долларов в течение двух лет, включая сельскохозяйственную продукцию ценой в 50 миллиардов долларов. По мнению журналистов, для Трампа последнее было особенно важно, так как именно фермеры в США наиболее пострадали от мер, предпринятых Китаем в ответ на американские пошлины.

Нынешнее соглашение не снимает главные противоречия, из-за которых Трамп начал торговую войну: президент США считает, что Пекин ворует американскую интеллектуальную собственность и, против правил торговли, поддерживает свои предприятия. Критики президента сомневаются в том, что он сможет добиться принятия других частей соглашения, которые и были целью торговой войны. Речь идет о более свободном доступе иностранных инвесторов на американский рынок и отказе Китая от мер по государственной поддержке своих технологических гигантов, в том числе с помощью манипулирования курсом юаня.

Дмитрий Карцев, Дмитрий Кузнец