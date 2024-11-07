Как победа Трампа скажется на российско-украинской войне? Советники нового президента США хотят заморозить конфликт на нынешней линии фронта. Киев опасается остаться без военной помощи и членства в НАТО

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке, 27 сентября 2024 года Пресс-служба президента Украины / Planet Pix / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

После победы Дональда Трампа на выборах президента США американские и украинские СМИ оценивают, как его возвращение в Белый дом скажется на ходе российско-украинской войны. В Киеве полагают, что из-за Трампа Украина может остаться без военной помощи США, не получить членство в НАТО и потерять Донбасс. В Вашингтоне советники избранного президента уже представили ему планы по заморозке конфликта на нынешней линии фронта, создании демилитаризованной зоны между Россией и Украиной и вводе туда миротворческих сил.

Что думают в Украине о победе Трампа

Из-за победы Трампа на выборах «можно ставить крест» на приглашении Украины в НАТО, а европейским лидерам следует готовиться к большей самостоятельности в помощи Киеву. К такому выводу приходит украинское издание «Европейская правда», анализируя последствия возвращения Трампа в Белый дом.

Официальное приглашение Украины в НАТО до окончания войны с Россией — один из пунктов «плана победы» Владимира Зеленского. Однако обсуждать эту идею имело бы смысл, если бы президентом стала кандидат от Демократической партии Камала Харрис, отмечает издание. На чем основано предположение «Европейской правды» о том, что именно при Харрис стало бы обсуждаться приглашение Украины в НАТО, не уточняется. По информации Politico, против немедленного приглашения Украины в НАТО выступают семь стран альянса, в том числе США.

Издание считает, что даже несмотря на свой скорый уход из Белого дома, действующий президент США Джо Байден еще может оказать помощь Украине — например, убрать «определенные красные линии», в том числе касающихся разрешения поставок Киеву дальнобойного оружия.

Еще одним следствием победы Трампа «Европейская правда» считает то, что европейским лидерам нужно быть самостоятельнее в части оказания помощи Украины во время войны. При этом остается не ясным, какую позицию теперь будет занимать Венгрия и ее премьер-министр Виктор Орбан, который в последнее время стал меньше сопротивляться поддержке Украины.

Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что победа Трампа — не худший сценарий для Украины. По его мнению, «было бы гораздо хуже, если бы США погрузились в политический кризис», из-за чего Киев мог бы потерять американскую помощь на «неопределенное время». Фесенко назвал «проблемным сценарием» ситуацию, когда победила бы Харрис, но при этом республиканцы контролируют сенат и возможно будут контролировать палату представителей, то есть обе палаты конгресса США. При этом Фесенко считает, что формат поддержки Украины при Трампе изменится.

«С высокой вероятностью финансовая и бюджетная помощь прекратится. Это не только его позиция, но и многих республиканцев. Трамп считает деньги и бесплатной помощи не будет. Будет только военная — в формате кредита/ленд-лиза. Финансовые вопросы будет решать новый состав конгресса. Не факт, что решат быстро, но, возможно, где-то в начале декабря мы узнаем новые идеи и предложения», — заявил он в комментарии «РБК-Украина».

Газета Financial Times со ссылкой на нескольких украинских военных чиновников и советников писала, что в украинской армии опасаются того, что с приходом Трампа США прекратят военную помощь Киеву, и Украина «по меньшей мере» потеряет Донбасс. «Нам нужно убедить Трампа быть с нами», — сказал один из собеседников FT, назвав поддержку Вашингтона «вопросом жизни и смерти» для Украины. Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко заявил, что он «осторожно оптимистичен» в отношении Трампа. «Он хочет быть успешным президентом, а успех означает, что Украина должна стать для него историей успеха, а не историей неудач», — считает он. В свою очередь лидер фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия отметил, что теперь будет «много проблем», но «определенно намечается новая динамика».

Глава украинского форума аналитического центра Chatham House Орыся Луцевич в беседе с The Guardian выразила опасение, что избрание Трампа может стать «подарком Кремлю», если Владимиру Зеленскому не удастся убедить нового президента США «согласиться с его видением» конфликта. При этом она отметила, что в Киеве есть значительное разочарование в политике Джо Байдена и надежда на том, что Трамп может начать более «интервенционистскую политику».

А вот что думают в Кремле

«Яркий мужик. Даже не мужик. Наш мужичок» Что думают о победе Трампа в администрации президента РФ — и верят ли там, что республиканец собирается закончить войну

А вот что думают в Кремле

«Яркий мужик. Даже не мужик. Наш мужичок» Что думают о победе Трампа в администрации президента РФ — и верят ли там, что республиканец собирается закончить войну

Какие варианты прекращения войны готовит команда Трампа

Дональд Трамп пока не утвердил ни один конкретный план своих советников о том, как прекратить российско-украинскую войну и убедить Владимира Путина и Владимира Зеленского начать переговоры. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на окружение избранного президента. По данным издания, все идеи, предложенные новому президенту, расходятся с подходом действующего главы Белого дома Джо Байдена, который предусматривает, что момент для начала переговоров определяют украинские власти. Вместо этого советники Трампа предлагают остановить войну на нынешней линии фронта и временно прекратить переговоры о возможном вступлении Украины в НАТО.

По словам трех собеседников WSJ, близких к Трампу, одна из идей предполагает, что Киев пообещает отказаться от попыток вступить в НАТО как минимум в течение ближайшие 20 лет, а в обмен на это США продолжат поставлять Украине оружие, чтобы предотвратить возможное новое нападение России. Этот план предусматривает создание демилитаризованной зоны на 800 миль (почти 1300 километров). Кто будет ее контролировать, непонятно, но один из источников издания заявил, что в миротворческих силах не будут задействованы американские войска или контингент организаций, финансируемых США, в том числе ООН.

Это предложение перекликается с заявлениями будущего вице-президента США Джей Ди Вэнса, который в сентябрьском интервью предполагал, что соглашение между Киевом и Москвой могло бы предусматривать демилитаризованную зону, «настолько укрепленную, чтобы русские не вторглись снова». При этом Россия сохранила бы за собой уже захваченные территории и получила бы гарантии нейтралитета Украины.

Еще один план, о котором пишет The Wall Street Journal, представили Трампу два его советника Кит Келлог и Фред Флейтц, занимавшие посты ответственных секретарей в Совете нацбезопасности США во времена его первого президентства. Подробно о нем писало агентство Reuters еще в июне 2024 года. План предполагает, что Киев лишат военной помощи Вашингтона, если он не начнет мирные переговоры с Москвой. В то же время США предупредят Россию, что отказ от переговоров с ее стороны приведет к увеличению американской поддержки Украины. Согласно плану, в ходе мирных переговоров стороны должны договориться о прекращении огня на основе «имеющейся линии фронта».

«Какой из этих стратегий будет придерживаться Трамп — полностью, частично или вовсе [какой-то другой] — неясно», — констатирует The Wall Street Journal. Издание отмечает, что любой шаг, направленный на начало мирных переговоров, столкнется с некоторыми сопутствующими факторами. Например с тем, что у России и Украины по-прежнему «сильно различаются военные цели и мало желания их менять». В частности, Кремль не проявляет особого желания к переговорам на фоне продвижения российских войск в Донбассе. Кроме того, стоит учитывать сопротивление со стороны некоторых союзников США по НАТО, которые рассматривают агрессию России против Украины как непосредственную угрозы себе, пишет газета.

Мнение эксперта RAND Самуэля Чарапа

Кто бы ни победил на выборах президента США, Америка изменит свою политику в отношении России и Украины Каким видят окончание войны Харрис и Трамп? И ближе ли теперь мирные переговоры?

Мнение эксперта RAND Самуэля Чарапа

Кто бы ни победил на выборах президента США, Америка изменит свою политику в отношении России и Украины Каким видят окончание войны Харрис и Трамп? И ближе ли теперь мирные переговоры?

Что Трамп раньше говорил о войне России и Украины

В ночь после выборов Трамп выступил перед сторонниками во Флориде: он объявил себя избранным президентом и сказал, что планирует «остановить войны». Какие именно, республиканец не уточнил.

Еще весной 2023 года Трамп отказывался говорить, хочет ли он того, чтобы Украина одержала победу в войне с Россией. Тогда, по его словам, он думал о том, «как все уладить», и хотел, «чтобы все перестали умирать». Также он сказал, что сможет завершить войну «за 24 часа» в случае своего избрания президентом. При этом никаких конкретных шагов для этого Трамп не озвучивал.

В июне 2023-го в интервью Reuters политик говорил, что властям Украины, возможно, придется уступить России часть территории, чтобы остановить войну. При этом Трамп подчеркнул, что украинцы, защищающие свою землю, «заслуживают большой похвалы».

«Я думаю, что они (украинцы) имеют право оставить себе большую часть того, что они заработали, и я думаю, что Россия также согласится на это. Нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет. Я думаю, самое главное, что США должны сделать сейчас — это установить мир, собрать Россию и Украину вместе и заключить мир. Вы можете это сделать. Настало время сделать это, собрать две стороны вместе и добиться мира», — заявлял Трамп.

Позже в интервью NBC News он отказывался огласить детали плана, который позволит прекратить войну за 24 часа. Он объяснил это тем, что, раскрыв их, он «потеряет все козыри». «Но я бы сказал Путину определенные вещи. Я бы сказал Зеленскому определенные вещи», — говорил Трамп в сентябре 2023-го.

Во время дебатов с Джо Байденом в июне 2024 года Трамп называл «неприемлемыми» , выдвинутые Владимиром Путиным для прекращения боевых действий. По его мнению, США не должны были бы тратить такие деньги на эту войну, потому что она вообще не должна была начинаться. Тогда же он сказал, что добьется урегулирования конфликта между Путиным и Зеленским еще до того, как займет президентский офис в случае своего избрания.

Позже, уже во время дебатов с Камалой Харрис, Трамп, отвечая на вопрос, хочет ли он победы Украины, сказал, что выступает за прекращение войны. «Что я сделаю — я поговорю с одним, поговорю с другим (речь про Путина и Зеленского — прим. „Медузы“). Я соберу их вместе», — заявил он, добавив, что российско-украинская война никогда бы не произошла, если бы он занимал пост президента США.

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