Трамп: если бы я был президентом, войны России с Украиной не было бы. Харрис: Трамп просто «сдаст» Украину ради прекращения войны

Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис заявила, что если бы Дональд Трамп занимал сейчас пост главы государства, то Владимир Путин уже захватил бы Украину. Такое мнение она высказала во время дебатов с Трампом, которые проходили в Филадельфии, пишет The Hill.

Трамп повторил свое заявление о том, что в случае победы на президентских выборах он закончит российско-украинскую войну еще до того, как официально вступит в должность. Politico отмечает, что в ответ на вопрос о том, хочет ли он победы Украины, Трамп заявил, что выступает за прекращение войны.

«Я хочу, чтобы война прекратилась. Я хочу спасти жизни людей», — сказал бывший президент США.

На вопрос, отвечает ли интересам США победа Украины в войне, Трамп сказал, что в интересах страны «закончить эту войну». Он также пообещал организовать переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Что я сделаю — я поговорю с одним, поговорю с другим. Я соберу их вместе», — заявил он, добавив, что эта война никогда бы не произошла, если бы он занимал пост президента США. Он также обвинил администрацию Байдена-Харрис в том, что они не смогли договориться с Россией и предотвратить полномасштабный конфликт. Он раскритиковал Белый дом за то, что в течение последних двух лет нынешняя администрация не разговаривала с Путиным, чтобы добиться прекращения войны.

В свою очередь Харрис заявила, что Трамп просто «сдаст» Украину ради прекращения войны. Вице-президент также сказала, что администрация Байдена сплотила союзников по НАТО для поддержки Киева, что позволило Зеленскому и украинцам «бороться за свою независимость».

«Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве», — сказала Харрис, добавив, что после Украины российский президент «смотрел бы на остальную Европу, прежде всего на Польшу» (цитата по The Guardian).

«Почему бы вам не рассказать 800 000 американцев польского происхождения прямо здесь, в Пенсильвании, о том, как быстро вы готовы сдаться ради благосклонности и, как вам кажется, дружбы с известным диктатором, который съест вас на обед», — добавила кандидат в президенты.

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