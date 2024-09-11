Участники опроса CNN заявили, что на дебатах с Трампом победила Харрис

По мнению участников , проведенного CNN среди зарегистрированных избирателей, вице-президент США Камала Харрис производила на дебатах, прошедших в Филадельфии, более сильное впечатление, чем кандидат в президенты Дональд Трамп. Такое мнение высказали 63% респондентов.

После предыдущих дебатов, в которых участвовал действующий президент Джо Байден, 67% участников аналогичного опроса заявили, что лучше выступал Трамп.

При этом голоса респондентов при ответе на вопрос, кто из претендентов на пост президента лучше понимает их нужды, разделились почти поровну: 44% ответили, что Харрис, а 40%, что Трамп. С экономическими задачами, считают большинство участников опроса, Трамп справился бы лучше, чем Харрис (55% против 35%).

4% участников опроса сказали, что после дебатов поменяли свое мнение о том, за кого будут голосовать, а 14% респондентов заявили, что задумались над этим. 82% принявших участие в опросе сообщили, что по-прежнему собираются голосовать за того кандидата, которому они отдавали предпочтение перед дебатами.

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