Financial Times: украинские военные опасаются, что после победы Трампа США остановят помощь, а Украина потеряет Донбасс

В украинской армии многие опасаются, что с приходом Дональда Трампа на пост президента США прекратят военную помощь Киеву, и Украина «по меньшей мере» потеряет Донбасс. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на нескольких украинских военных чиновников и советников, пожелавших остаться анонимными.

Один из собеседников FT из числа военных советников называет поддержку США «вопросом жизни и смерти» для Украины. «Нам нужно убедить Трампа быть с нами», — говорит он.

Советник украинского правительства опасается, что Трамп «может столкнуть весь мир в хаос». По его словам, это может стать «моментом истины» для Европы и Великобритании, которые получат шанс «проявить себя как взрослые», но он сомневается, что западные лидеры справятся с этой задачей.

Чиновники в Украине в целом попытались принять победу Трампа, но, как пишет FT со ссылкой на бывшего украинского министра, за этим скрывалось «много беспокойства» о дальнейшей поддержке со стороны США. Многие в Украине возлагали надежду на победу Камалы Харрис, опасаясь, что Трамп вынудит Киев капитулировать в войне.

Лидер фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия в разговоре с FT отметил, что теперь будет «много проблем», но «определенно намечается новая динамика». По мнению вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной, Трамп в силах организовать «больше политического импульса» в пользу Киева.

Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко заявил, что он «осторожно оптимистичен» в отношении Трампа. «Он хочет быть успешным президентом, а успех означает, что Украина должна стать для него историей успеха, а не историей неудач», — сказал он.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что при нем бы война в Украине не началась. Он также обещал в случае своей победы на выборах закончить боевые действия в Украине за 24 часа еще до своего официального вступления в должность президента США. Кроме того, Трамп несколько раз называл Зеленского «лучшим торговцем», который приезжая в США, «увозит 100 миллиардов долларов». В одном из предвыборных интервью Трамп также заявил, что Зеленский несет личную ответственность за то, что он «позволил» начаться российскому вторжению в Украину.

После подведения предварительных итогов выборов в США Владимир Зеленский стал одним из первых мировых лидеров, поздравивших Трампа с победой. В своем заявлении он напомнил о сентябрьской встрече, на которой они с Трампом обсудили «стратегическое партнерство между Украиной и США, план победы и пути прекращения российской агрессии против Украины». Также поздравительный пост написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, отметивший, что у двух лидеров были «хорошие рабочие отношения» во время предыдущего президентства республиканца.

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