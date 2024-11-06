Дональд Трамп в ночь выборов в конференц-центре Палм-Бич во Флориде, 6 ноября 2024 года Win McNamee / Getty Images

Дональд Трамп, согласно прогнозам ведущих американских СМИ (как консервативных, так и либеральных), выиграл выборы президента США, набрав более 270 необходимых голосов выборщиков. Официально результаты голосования еще не объявлены и подсчет не закончен, но сам Трамп уже назвал себя 47-м президентом США, а мировые лидеры начали поздравлять его с победой. «Медуза» собрала первые реакции на возвращение Трампа в Белый дом.

глава Еврокомиссии

Я сердечно поздравляю Дональда Трампа. ЕС и США — больше, чем просто союзники. Нас связывает настоящее партнерство между нашими народами, объединяющее 800 миллионов граждан.

Так что давайте работать вместе над прочной трансатлантической повесткой дня, которая будет продолжать приносить им пользу.

генеральный секретарь НАТО

Его лидерство снова будет иметь ключевое значение для сохранения силы нашего альянса. Я с нетерпением жду возможности снова поработать с ним, чтобы продвигать мир через силу через НАТО.

премьер-министр Венгрии

Самое большое возвращение в политической истории США! Поздравляю президента Дональда Трампа с его колоссальной победой. Очень нужная победа для мира!

президент Турции

Я поздравляю моего друга Дональда Трампа, который после упорной борьбы выиграл президентские выборы в США.

В эту новую эпоху, которая начнется с выборов американского народа, мы надеемся, что отношения Турции и США укрепятся, а региональные и глобальные кризисы и войны, особенно палестинский вопрос и российско-украинская война, закончатся. Я верю, что будут предприняты дополнительные усилия для построения более справедливого мира.

Я надеюсь, что выборы принесут пользу дружественному и союзническому народу США и всему человечеству.

историк, американист

Ну что ж, в этот раз долгих пересчетов не будет.

Поздравляю моих друзей-республиканцев.

Сочувствую моим друзьям-демократам.

Надеюсь, теперь демократы и республиканцы смогут задуматься, как жить рядом и не видеть в сторонниках противоположной партии врагов.

И нет — катастрофы не случилось. Демократы могут теперь собраться, критически посмотреть не на политических противников, а на самих себя, и, возможно, победить на следующих выборах через 4 года. Республиканцы могут подумать, как скорректировать то, что им особенно не нравилось в политике демпартии, но не уходить при этом в фундаментализм, который пугает половину населения.

Не думаю, что катастрофа случится и во внешней политике. Тут все пути открыты, и не обязательно будет выбран тот, которого все боятся (и который наиболее обсуждался во время предвыборной кампании). Гарантий хорошего выбора нет, но нет пока и неизбежности плохого.

старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии

Победа Трампа посвоему логична. Eсли бы не ковид, его бы переизбрали на второй срок подряд по экономическим показателям. Как и многие бизнесы в мире, его политический бизнес не пережил пандемию. Но та же сегодняшняя победа Трампа показывает истинную цену его жалоб на украденные выборы в 2020 году.

С другой стороны, демократы загнали себя в нишу, в которой привыкли видеть Трампа — генераторов непредсказуемости. Не нужно обладать искусственным интеллектом, чтобы помнить, как Байден обещал быть президентом одного срока: консолидировать общество, чтобы не допустить победы Трампа, подготовить смену из нового поколения и уйти. Потом не подготовил никакой смены и передумал уходить. Потом — чего вообще можно сказать никогда и не бывало — под давлением своей же партии снялся за три месяца до выборов, оставив кандидатом вице-президента, которая не прошла процесс праймериз как президентский кандидат, и хотя моложе Трампа и Байдена, не олицетворяла смену политических поколений (она почти ровесница Обамы).

Эти зигзаги довольно трудно скрыть даже от лояльного избирателя, поэтому в отличие от прошлых выборов Трамп побеждает и в popular vote (что кстати, противоречит расхожей у республиканцев идее, что при общенациональном подсчете голосов все решали бы демократические штаты).

миллиардер

Трампа начали поздравлять…

Доброе утро, новый мир…

Нефть к $50 к маю, мир будет, похоже, везде…

предприниматель

Трамп разгромно победил Камалу! Никто этого не предсказывал. Теперь у него есть мандат на изменения. Не знаю, что будет, но точно будет не скучно!

заместитель председателя Совета безопасности РФ

Я писал в Telegram пару дней назад про яростный двухпартийный антироссийский консенсус на Капитолийском холме. Эти оценки справедливы, в том числе с учетом большинства «слонов», полученного в сенате.

Но у Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок — на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации.

Токсичная бандеровская Украина в этом же ряду. Вопрос в том, сколько заставят дать Трампа на войну. Он упрямый, но система сильнее.

В любом случае сегодня зеленая мразь в Киеве зароется в белый порошок по уши…

канцлер Германии

Германия и США уже давно успешно сотрудничают в целях содействия процветанию и свободе по обе стороны Атлантики. Мы продолжим это [сотрудничество] на благо наших граждан.

президент Франции

Готовы работать вместе, как мы делали четыре года. С вашими и моими убеждениями. С уважением и амбициями. Для большего мира и процветания.

премьер-министр Израиля

Дорогие Дональд и Мелания Трамп, поздравляю с величайшим возвращением в истории! Ваше историческое возвращение в Белый дом открывает новое начало для Америки и является мощным подтверждением приверженности великому союзу между Израилем и Америкой.

Это огромная победа!

С настоящей дружбой, ваши Биньямин и Сара Нетаниягу.

президент Украины

Помню нашу замечательную встречу с президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, план победы и пути прекращения российской агрессии против Украины.

Я ценю приверженность президента Трампа к подходу «мир через силу» по глобальным делам. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь.

Мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в США.

Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нашим странам. Украина как одно из сильнейших военных государств Европы стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников.

С нетерпением жду возможности лично приветствовать президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с США.

глава офиса президента Украины

У президента Украины Владимира Зеленского и нашей команды была хорошая встреча с президентом Дональдом Трампом в сентябре. Тогда удалось подробно обсудить план победы Украины, стратегическое партнерство между Украиной и США и пути прекращения войны.

Также у президентов были хорошие рабочие отношения во время первой каденции Дональда Трампа. Важно, что у Украины есть двухпартийная поддержка в США. «Мир через силу» — это именно тот подход, который нужен сейчас. Ибо Россия и автократы понимают исключительно язык силы. Агрессоры должны быть возвращены в четкие рамки справедливости.

Нам нужен справедливый мир, а миру — сильные США и триумф демократии. Приветствую американский народ и благодарю за поддержку.

писатель

Итоги выборов в США, если совсем простыми словами, таковы: то, что символизирует Камала Харрис, показалось большинству американцев еще более отвратительным, чем то, что символизирует Дональд Трамп.

И у меня, глядящего на все это из страны, пережившей 7 октября, извините, нет сил сильно переживать по поводу такого исхода голосования.

В ноябре 2016 года я выражал робкую надежду, что миру удастся найти некое спасительное пространство между правым скотством и левым идиотизмом.

Увы. Прошедшие годы дали нам только полное право менять местами существительные, потому что левое скотство просто зашкалило.

И электоральная реакция на это в Европе и Америке — неопровержимое свидетельство прежде всего нравственной катастрофы, которую не первое десятилетие переживает т. н. «цивилизованный мир».

Найдем в себе силы излечиться и, с помощью Декарта, вернуть великим либеральным дефинициям их человеческое содержание — выживем, нет так нет.

А Трамп… Высокая температура в ответ на инфекцию — нормальная реакция организма.

продюсер

Это полный разгром демократов. Абсолютный. Тотальный. И, честно говоря, заслуженный. Трамп уже обратился к своим сторонникам. Сказал о «великолепной победе» и пообещал «золотой век Америки». Мир без войн. Про «золотой век» не знаю, но новая реальность нам предъявлена. А она действительно всегда несет новые шансы.

Победа Трампа — хорошая новость для Израиля и его союзников. Для умеренных суннитских режимов на Ближнем Востоке. Очень плохая новость для Ирана и его прокси-армий. Мы увидим, как быстро начнет меняться ситуация в регионе. Трамп давно хотел свою Нобелевскую премию мира за Авраамические соглашения. Если доведет до завершения процесс заключения мирных соглашений Израиля со странами региона, прежде всего, с Саудовской Аравией, то получит.

Нас очень волнует Украина. Мы скоро узнаем, что означает его «план». Что значит «мир за 24 часа»? Или что значат «ракеты по Москве»? Мы несомненно увидим попытки остановить боевые действия и заморозить конфликт. Как это будет?

Ну и главное для Трампа — Америка. Ее он должен менять и реформировать. Решать те самые проблемы и успокаивать тот самый «социальный гнев», которые и привели его снова к власти. Как у него получится?

Так или иначе, таков выбор американского народа. Добро пожаловать в новую реальность!

экономист

Что определенно, Дональд Трамп — историческая фигура в американской политике. Впервые за 130 с лишним лет и во второй раз за всю историю бывший президент, проиграв одни выборы, выигрывает их снова.

Вице-президентка Харрис провела мощную избирательную кампанию, не совершив никаких фундаментальных ошибок. И, тем не менее, этого не хватило — в ситуации, когда действующий президент непопулярен, большинство граждан считает что страна идет не туда, а соперник силен, было мало не совершать ошибок. Нужно было больше.

Что будет делать Трамп в качестве президента, помимо шума? <…> Если республиканцы получат контроль в обеих палатах, то снизят налоги — они всегда это делают. Расходы им сократить не удастся, так что вырастет дефицит и ускорится рост госдолга.

Из НАТО Трамп не выйдет, нет у него на это мандата и не хватит политической силы, но нервничать придется как в прошлый раз. <…> Помощь Украине будет задерживаться, сокращаться, сопровождаться громкими требованиями и т. п., но, думаю, в целом продолжится. В меньшем объеме, с меньшей регулярностью и т. п., и тем не менее.

Трамп также обещал массовую депортацию нелегальных иммигрантов, но этого не произойдет. Это как «со стеной, за которую заплатит Мексика», обещанную в 2016 году. Стену не построили, Мексика не заплатила ни цента, и тем не менее Трамп «сдержал обещание» в глазах его избирательниц. Так же будет и с депортациями.

Регуляторная нагрузка на экономику снизится. Это — основная забота серьезных экономистов, поддерживающих Трампа. Она снизилась в 2016–2020, снизится и в этот раз.

Что еще? Трамп — рекордно пожилой президент и, очевидно, не очень здоровый. Признаков того, что он путается, забывает, о чем говорит и т. п., все больше. Однако «планка» для его когнитивных способностей всегда была невысока, так что это не самая острая проблема. Кроме того, он не может избираться еще на один срок — это означает, что конкуренция за «преемничество» начнется сразу.

Да, помимо прогнозистов и собственно Трампа, еще одними победителями выборов 2024 станут психотерапевты. Их услуги на протяжении четырех лет понадобятся многим американкам и американцам.

писатель

Во многих магазинах, где продаются красивые, но хрупкие вещи, можно увидеть вывеску: «Красиво на вид, приятно держать, но как только вы это сломаете — оно продано». То же можно сказать и о демократии.

писатель

Прощай, Америка. Было приятно познакомиться.

пресс-секретарь президента России

Мне неизвестно о планах президента [России] поздравлять [Дональда] Трампа. Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства.

Были заявления, в которых речь шла о его [Трампа] мирных устремлениях на международной арене. И о его устремлениях на то, чтобы прервать спираль и тотальную политику, нацеленную на продолжение старых войн и развязывание новых. Да, это заявление достаточно важное. Но теперь уже после победы <…> иногда заявления приобретают другой тон, и поэтому мы говорим, что мы тщательно все анализируем, наблюдаем за всем и будем делать выводы по конкретным словам и конкретным шагам.

Мы неоднократно говорили, что США в состоянии поспособствовать завершению этого конфликта [в Украине]. Это, конечно же нельзя сделать за одну ночь, но поскольку именно США являются государством, которое разжигает и постоянно подбрасывает керосин в этот конфликт и принимает в нем непосредственное участие, то да, США способны траекторию этой своей внешней политики изменить. Но будет ли это сделано и каким образом — опять же мы с вами посмотрим после января.

выступление трампа перед сторонниками

«Господь спас мою жизнь не просто так!» Трамп выступил перед сторонниками и объявил о своей победе на выборах президента США. Краткий пересказ

выступление трампа перед сторонниками

«Господь спас мою жизнь не просто так!» Трамп выступил перед сторонниками и объявил о своей победе на выборах президента США. Краткий пересказ