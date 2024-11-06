«Господь спас мою жизнь не просто так!» Трамп выступил перед сторонниками и объявил о своей победе на выборах президента США. Краткий пересказ

Хочу сказать всем вам огромное спасибо. Это политическая победа. Я хочу поблагодарить американский народ за необыкновенную честь быть избранным 47-м президентом США. Я получил 315 голосов выборщиков. Мы выиграли народное голосование. Это изумительная победа американского народа, которая позволит сделать Америку снова великой. Это будет золотой век для Америки. Каждый день я буду бороться за вас. И я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы.

Рядом со мной . Мы сделаем вас счастливыми, сделаем так, что вы будете гордиться тем, как проголосовали. Америка дала нам беспрецедентный и мощный мандат. Республиканская партия вернула себе контроль над сенатом, и, похоже, мы сохраним контроль над палатой представителей. Я благодарен моей прекрасной жене Мелании, она проделала огромную работу. Благодарен моим удивительным детям.

Родилась новая звезда — Илон Маск! Мы виделись сегодня вечером. Он удивительный парень. Он провел две недели в Филадельфии и разных частях Пенсильвании, участвуя в предвыборной кампании. Я люблю тебя, Илон! Америке нужно защищать наших супергениев, их не так много.

Республиканцы — партия здравого смысла. В течение четырех лет моего первого президентского срока не было войн, за исключением того, что мы победили «Исламское государство». Они говорили: «Он начнет войну». Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны.

Я сделаю США лучше, чем когда-либо. Господь спас мою жизнь не просто так! А для того, чтобы спасти страну и вернуть Америке былое величие. И мы собираемся выполнить эту миссию. Пришло время оставить в прошлом разногласия последних четырех лет, пришло время объединиться. Успех объединит нас. Храни вас Бог, и храни Бог Америку.

Это краткий пересказ выступления Дональда Трампа перед сторонниками в Уэст-Палм-Бич во Флориде. Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

Фото на обложке: Evan Vucci / AP / Scanpix / LETA