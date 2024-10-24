Politico: против приема Украины в НАТО выступают семь стран

Против немедленного приглашения Украины в НАТО выступают семь стран альянса, пишет Politico со ссылкой на четырех неназванных чиновников и дипломатов.

Ключевые противники приглашения — США и Германия. Ранее официальные лица в этих странах, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, публично заявляли, что выступают против этого.

Также приглашать Украину не хотят Венгрия и Словакия, нынешние лидеры которых имеют наиболее лояльную среди всех стран Запада позицию по отношению к России.

Три других страны, выступающих против приглашения Киеву — Бельгия, Словения и Испания. По словам источника Politico, пока эти страны «прячутся в тени», но готовы будут высказать свою позицию более публично, если идея получит продвижение.

Официальное приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны — первый пункт «плана победы» Владимира Зеленского. Президент Украины отмечал, что само вступление в альянс при этом может произойти уже после завершения боевых действий.