Байден отменил запрет Трампа на службу трансгендерных людей в армии США

Президент США Джо Байден подписал указ, который отменяет запрет на службу в американской армии для трансгендерных людей. Указ опубликован на сайте Белого дома.

«Сегодня я отменил дискриминационный запрет на службу трансгендерных людей в армии. Все просто: Америка станет безопаснее, когда каждый, кто имеет право служить, сможет делать это открыто и с гордостью», — написал Байден в твиттере.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что случаи увольнения трансгендерных военнослужащих из армии по причине их гендерной идентичности будут пересмотрены, сообщает CNN.

Запрет на службу трансгендерных людей в армии США был снят в июне 2016 года после многолетних дебатов. Соответствующий указ подписал президент США Барак Обама. Но в августе 2017 года его преемник Дональд Трамп снова вернул запрет.

Трансгендерные военнослужащие и организации по защите прав ЛГБТ подали против Трампа ряд судебных исков. Из-за этого введенный им запрет не действовал, но в 2019 году Верховный суд США разрешил применять его, несмотря на продолжающиеся разбирательства в судах.

В вооруженных силах США служат около 1,3 миллиона человек. Официальных данных о количестве трансгендерных людей в американской армии нет. Но, по оценкам американского исследовательского центра Rand Corporation, в 2016 году около 2450 действующих военнослужащих были транслюдьми.