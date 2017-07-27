Трамп запрещает трансгендерам служить в армии Вопросы и ответы об одном из самых неожиданных решений президента США

Президент США Дональд Трамп 26 июля написал в твиттере, что американские вооруженные силы больше не будут принимать на службу открытых трансгендеров. Это произошло спустя год после того, как администрация Барака Обамы позволила трансгендерам официально служить в армии и получать медицинскую помощь, в том числе делать операции по смене пола, за счет Пентагона. Решение Трампа в силу не вступило; каким образом он планирует реализовывать запрет, непонятно. «Медуза» отвечает на главные вопросы о трансгендерах в американской армии.

Зачем Трамп запрещает трансгендерам служить?

Как заявил президент США, трансгендеры обходятся вооруженным силам слишком дорого, поэтому необходимо запретить им поступать на службу и не тратиться на медицинские расходы, а «сконцентрироваться на победе». О победе над кем идет речь, Трамп не уточнил.

Его решение связано с бюджетным спором о финансировании Пентагона и спецслужб на общую сумму в 790 миллиардов долларов в 2018 году. В Конгрессе обсуждали, стоит ли тратить бюджетные деньги на операции и гормональную терапию трансгендеров, поступивших на службу. Республиканцы предлагали отменить эту статью расходов и заставить их оплачивать операции и терапию самостоятельно. Трамп решил принять более радикальное решение и вовсе запретить трансгендерам служить.

Трамп писал, что принял такое решение, пообщавшись с генералами и своими советниками. The New York Times отмечает, что глава Пентагона Джим Мэттис, к примеру, узнал об этом только накануне, и в Белом доме новость о решении президента тоже стала для многих сюрпризом.

Трансгендеры и правда дорого обходятся Пентагону?

Трансгендеры — действительно дополнительная статья расхода для бюджета Пентагона, и вопрос стоимости операций и гормональной терапии для них обсуждался, когда Пентагон решал, разрешать ли открытым трансгендерам служить в армии. Как показало исследование, проведенное при администрации Барака Обамы, в действительности лишь в среднем 60 человек, нанятых на службу ежегодно, оказываются трансгендерами, а общая сумма ежегодных затрат на них составляет от 2,5 до 8 миллионов долларов.

В 2016 году в Пентагоне эту сумму сочли незначительной и отметили, что трансгендеры, у которых есть возможность получать гормональную терапию и пойти на операцию по смене пола, гораздо меньше склонны к самоубийствам и злоупотреблению алкоголем и наркотиками.

Много ли трансгендеров в вооруженных силах США?

По данным исследования годичной давности, в Пентагоне служат от 1320 до 6630 трансгендеров при общей численности штата министерства в 1,3 миллиона военных. Другие данные свидетельствуют, что трансгендеров около 15 тысяч человек. Далеко не всем требуется терапия или операция — многие трансгендеры не хотят этого, еще не готовы, либо уже поменяли пол. Некоторые служащие не говорят открыто, что сменили пол.

Когда им запретят служить? И что будет с теми, кто уже служит?

Ответов на эти вопросы нет. Дональд Трамп не представил никакого документа, а лишь написал о своих намерениях в твиттере и не стал давать никаких комментариев. Никаких предупреждений о том, что подобное решение может быть принято, в прессе не появлялось — заявление Трампа оказалось сюрпризом и для журналистов, и для военных, и для многих чиновников.

Существует предположение, что тех военных, которые уже служат в вооруженных силах, новая инициатива Трампа не коснется, и выгонять их со службы никто не будет — то есть речь идет только о новобранцах-трансгендерах. В Пентагоне заявили, что будут сотрудничать с Белым домом по этому вопросу и предоставят предложения в ближайшем времени.

Что об этом думают в США?

Заявление Трампа вызвало в основном негативную реакцию как среди демократов, так и среди республиканцев, и в первую очередь — среди самих военных-трансгендеров. Сторонники — в основном представители религиозных организаций и ультраконсервативный электорат Трампа.

«Нет ни одной причины выгонять со службы военных, способных воевать, тренировать и выезжать на задания вне зависимости от их гендерной идентичности. [Заявление Трампа] — еще один пример, почему важные политические заявления нельзя делать в твиттере», — заявил глава комитета Сената по вооруженным силам, республиканец Джон Маккейн.

«Я никогда не считал себя трансгендером. Я чертов морской пехотинец. Все, чего я прошу, это относиться ко мне с тем же уважением, с каким я отношусь к другим», — сказал изданию The Army Times служащий военной полиции морской пехоты, пожелавший остаться анонимным.

«Хотел бы я посмотреть, как они попробуют выкинуть меня со службы. Вы не сможете отказать мне в праве служить своей стране, когда я полностью готов к службе — и могу, и хочу отдать ей свою жизнь», — заявил The Army Times сержант Логан Айрланд, трансгендерный мужчина. Айрланд женат на трансгендерной женщине, которая также служит в вооруженных силах.