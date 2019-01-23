Верховный суд США позволил Белому дому ограничить службу трансгендеров в армии

Верховный суд США позволил Белому дому начать применять ограничения на службу в армии трансгендеров. Новые правила не действовали из-за судебных исков, поданных против правительства США.

Рассмотрение этих исков в нижестоящих судах продолжится. Верховный суд отказался, вопреки просьбе правительства, взять эти дела на рассмотрение.

Правила, введенные при президенте Дональде Трампе, в целом запрещают трансгендерам службу в американской армии. Исключение делается для тех, кто служит «в своем биологическом поле», кому не требуется операция по коррекции пола и кому поставили диагноз «гендерная дисфория» после того, как администрация Барака Обамы в 2016 году разрешила службу трансгендерам.

Запрет на службу трансгендеров в армии США был отменен в 2016 году при президенте Бараке Обаме. Дональд Трамп в 2017 году объявил о возвращении запрета. Действие этих правил было заблокировано судами, куда обратились служащие в армии трансгендеры.