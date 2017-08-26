Трамп подписал документ о запрете трансгендерам служить в армии
Президент США Дональд Трамп подписал и направил в министерство обороны меморандум, запрещающий принимать на службу открытых трансгендеров. Этот документ отменяет действие приказа, подписанного президентом Бараком Обамой.
В меморандуме говорится, что действие приказа Обамы отменяется до тех пор, пока министр обороны США после консультаций с министром национальной безопасности не представит аргументы, достаточно убедительные для Трампа, в пользу того, чтобы разрешить трансгендерам служить в армии.
Позволят ли трансгендерам, которые уже приняты в американскую армию, продолжить службу, пока неясно. Как сообщает The Washington Post, этот вопрос Трамп оставил на усмотрение министерства обороны США.
Приказ Барака Обамы позволял трангендерам не только служить в армии, но и получать медицинскую помощь (включая операции по смене пола) за счет бюджета Пентагона. По разным оценкам, расходы на такую помощь составляют от 2,5 до 8 миллионов долларов в год. Всего в американской армии насчитывается от полутора тысяч до 15 тысяч трансгендеров, при этом лишь небольшая их часть нуждается в дорогостоящем медицинском обслуживании.
Об отмене приказа Обамы Дональд Трамп впервые заявил 26 июля, написав пост в твиттере. Никаких официальных документов он при этом не представил.