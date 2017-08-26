Трамп подписал документ о запрете трансгендерам служить в армии

Президент США Дональд Трамп подписал и направил в министерство обороны меморандум, запрещающий принимать на службу открытых трансгендеров. Этот документ отменяет действие приказа, подписанного президентом Бараком Обамой.

В меморандуме говорится, что действие приказа Обамы отменяется до тех пор, пока министр обороны США после консультаций с министром национальной безопасности не представит аргументы, достаточно убедительные для Трампа, в пользу того, чтобы разрешить трансгендерам служить в армии.

Позволят ли трансгендерам, которые уже приняты в американскую армию, продолжить службу, пока неясно. Как сообщает The Washington Post, этот вопрос Трамп оставил на усмотрение министерства обороны США.