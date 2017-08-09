Пять американских военнослужащих-трансгендеров подали в суд на Трампа

GLAD
16:04, 9 августа 2017
Надежный источник

В США пятеро военнослужащих-трансгендеров подали в суд на президента Дональда Трампа в связи с планирующимся запретом на службу трансгендеров в армии. Ответчиками также выступают руководители вооруженных сил США, которые должны воплощать решение Трампа.

Текст иска, поданного в Федеральный окружной суд в округе Колумбия, опубликовала юридическая организация GLAD, занимающаяся борьбой с дискриминацией по признакам гендера и сексуального поведения. Имена истцов в документе скрыты из-за опасений преследования. Некоторые из них служат в армии с начала 2000-х годов.

Истцы просят суд признать восстановление запрета на службу открытых трансгендеров в армии неконституционным и запретить его.

В документе сказано, что в 2016 году после официального разрешения на службу в армии открытых трансгендеров истцы, как и тысячи других людей, сообщили своему командованию, что являются трансгендерами, после чего продолжили службу без каких-либо инцидентов.

Восстановление запрета на службу трансгендеров лишит истцов работы, источника доходов, военной пенсии. Объявление Трампа уже нанесло им ущерб, поставив под сомнение их обоснованное ожидание продолжать службу, сказано в иске.

США разрешили открытым трансгендерам служить в армии в 2016 году, при президенте Бараке Обаме. На переход на новые правила подразделениям вооруженных сил США был отведен год. По неофициальным данным, в американской армии служат около 15 тысяч трансгендеров.
26 июля 2017 года президент Дональд Трамп написал в твиттере, что американские вооруженные силы больше не будут принимать на службу открытых трансгендеров. Официальных документов об этом запрете опубликовано пока не было, но, по неподтвержденным данным, Белый дом подготовил и направил в Минобороны документ с новыми правилами.

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