Пять американских военнослужащих-трансгендеров подали в суд на Трампа

В США пятеро военнослужащих-трансгендеров подали в суд на президента Дональда Трампа в связи с планирующимся запретом на службу трансгендеров в армии. Ответчиками также выступают руководители вооруженных сил США, которые должны воплощать решение Трампа.

Текст иска, поданного в Федеральный окружной суд в округе Колумбия, опубликовала юридическая организация GLAD, занимающаяся борьбой с дискриминацией по признакам гендера и сексуального поведения. Имена истцов в документе скрыты из-за опасений преследования. Некоторые из них служат в армии с начала 2000-х годов.

Истцы просят суд признать восстановление запрета на службу открытых трансгендеров в армии неконституционным и запретить его.

В документе сказано, что в 2016 году после официального разрешения на службу в армии открытых трансгендеров истцы, как и тысячи других людей, сообщили своему командованию, что являются трансгендерами, после чего продолжили службу без каких-либо инцидентов.

Восстановление запрета на службу трансгендеров лишит истцов работы, источника доходов, военной пенсии. Объявление Трампа уже нанесло им ущерб, поставив под сомнение их обоснованное ожидание продолжать службу, сказано в иске.