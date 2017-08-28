На Трампа подали в суд из-за запрета трансгендерам служить в армии

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в суд на президента США Дональда Трампа, потребовав отменить запрет трансгендерам на службу в армии. Об этом сообщается на сайте союза.

Иск подали в Мэриленде от лица шестерых военных. В документе указывается, что указ Трампа дискриминационный, так как он нарушает прописанные в конституции гарантии на равноправие.