На Трампа подали в суд из-за запрета трансгендерам служить в армии
Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в суд на президента США Дональда Трампа, потребовав отменить запрет трансгендерам на службу в армии. Об этом сообщается на сайте союза.
Иск подали в Мэриленде от лица шестерых военных. В документе указывается, что указ Трампа дискриминационный, так как он нарушает прописанные в конституции гарантии на равноправие.
«Президент Трамп может пытаться ввести запрет для трансгендеров, но мы будем оспаривать каждый его шаг в этом направлении», — отметили в ACLU.
Трамп впервые объявил о возвращении запрета трансгендерам служить в армии 26 июля, написав об этом в твиттере. Он подписал указ 25 августа. Как пояснил президент, Пентагон и министерство национальной безопасности не представили аргументы, способные убедить Трампа отказаться от введения запрета.
Годом ранее бывший президент США Барак Обама отменил запрет. Тогда трансгендеры получили право на службу в армии и медицинскую помощь, включая операции по смене пола, за счет бюджета министерства обороны.
По разным оценкам, в американской армии служат от полутора тысяч до 15 тысяч трансгендеров. Затраты на оказание медицинской помощи оценивают, по разным данным, в 2,5-8 миллионов долларов.
В указе не прописано, смогут ли продолжить службу трансгендеры, уже принятые в армию. Это определит Пентагон.