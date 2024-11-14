Власти Курской области отчитались о выдаче двух сертификатов на жилье после протестов жителей приграничных сел, потерявших свои дома

Власти Курской области выдали два сертификата на жилье многодетным женам участников войны в Украине, говорится в репортаже телеканала «Вести Курск». Внимание на него обратило издание «7×7».

«Сегодня утром они написали заявление на жилищный сертификат и уже через несколько часов его получили», — говорится в репортаже. Сертификаты получили многодетные жены военных, уточнили «Вести Курск». Одна из них по имени Ирина Иваненко рассказала, что вчера она была на собрании (жителей — прим. «Медузы»), а утром ей уже сказали приехать за сертификатом. Заявления обе получательницы написали в МФЦ.

Сертификаты на жилье вручили получательницам бывший губернатор Курской области Роман Старовойт, который сейчас занимает пост министра транспорта, и нынешний глава региона Алексей Смирнов.

По словам Смирнова, с декабря 2023 года часть населения уже получила сертификаты, а в августе 2024-го их выдали тем, кто жил в пятикилометровой зоне. «И сейчас мы продолжаем выдавать всем, кто попал в зону боевого соприкосновения», — добавил губернатор.

Издание «7×7» пишет, что в комментариях суджанского телеграм-канала жители говорят о «показухе» и беспокоятся, что сертификаты получат только несколько семей, а затем выдачу остановят.

Жители Суджи, потерявшие свои дома из-за наступления ВСУ в Курской области, уже долгое время требуют выдать им сертификаты на покупку нового жилья, которые в начале сентября им пообещал глава региона Алексей Смирнов. В середине октября врио министра строительства региона Александр Афонин назвал выдачу сертификатов «нецелесообразной» и заявил, что оказание мер социальной поддержки может привести к «значительному оттоку трудового населения с территории Курской области».

В начале ноября беженцы из приграничных сел Курской области записали обращение к Владимиру Путину, в котором пожаловались, что им не выдают сертификаты.10 ноября жители Суджи вышли на стихийный митинг на центральной площади Курска. Представитель администрации области заявил им, что они устроили «публичную незаконную акцию». 12 ноября губернатор Курской области на встрече с беженцами с приграничных территорий заявил, что отправит в отставку главу Суджанского района Александра Богачева.

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