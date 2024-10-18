Власти Курской области назвали «нецелесообразным» оплату жилья для жителей Суджи. Это объяснили риском «оттока трудового населения»

Депутаты Представительного собрания Суджанского района Курской области обратились в прокуратуру из-за высказываний врио министра строительства региона Александра Афонина, который заявил, что жителям района «нецелесообразно» выдавать сертификаты на новое жилье. Об этом сообщает издание «7×7».

В письме главе Суджанского района Александру Богачеву Афонин заявил, что постановление о выплатах за потерю домов при обстрелах было разработано до наступления ВСУ на область.

«Так как эвакуация коснулась восьми районов Курской области, а это более 150 тысяч граждан, то оказание мер социальной поддержки в соответствии с указанным порядком может привести к значительному оттоку трудового населения с территории Курской области», — говорится в письме, фото которого публикует «7×7».

Афонин предложил отложить решение вопроса о мерах поддержки жителей Суджанского района до завершения контртеррористической операции

В жалобе прокуратуре депутаты заявили, что слова Афонина нарушают конституционные права жителей района на свободу передвижения и выбора места жительства.

Наступление ВСУ в Курской области началось 6 августа, вскоре украинские военные захватили город Суджу, в котором оставались мирные жители.

13 сентября «Новая газета» опубликовала письмо родственников жителей Суджи, в котором те обратились к Владимиру Путину, Владимиру Зеленскому, а также омбудсменам двух стран — Татьяне Москальковой и Дмитрию Лубинцу. Авторы письма просили открыть коридор для эвакуации мирного населения из Суджанского района. По данным издания, там остается около тысячи человек. В ответе российского Минобороны говорится, что руководство Украины на диалог по открытию [коридора] не идет», в ответе уполномоченного по правам человека Украины — что российская сторона «не выходит на контакт с украинской стороной <…> с целью обсуждения вышеупомянутой возможности».