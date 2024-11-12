Губернатор Курской области встретился с беженцами из приграничных районов. По данным СМИ, он объявил об отставке главы Суджанского района

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что отправит в отставку главу Суджанского района Александра Богачева. Смирнов сообщил об этом на встрече с беженцами из приграничных районов, прошедшей 12 ноября в Курске, сообщили издания «Друг для друга Курск Онлайн» и «7×7».

По информации «Друг для друга», жители Суджанского района в начале встречи потребовали уволить Богачева, после чего губернатор пообещал выполнить эту просьбу. Собравшиеся отреагировали на слова губернатора аплодисментами, пишет «7×7».

О том, что вопрос отставки главы Суджанского района стал первым на встрече с жителями приграничных районов, также пишут телеграм-каналы Mash и «Осторожно, новости».

Несколько десятков жителей Суджи, которые вынуждено покинули город из-за операции ВСУ в Курской области, 10 ноября провели стихийный митинг на центральной площади Курска. Власти назвали их акцию незаконной, при этом представители администрации пообещали устроить встречу с губернатором.

Из-за наступления украинской армии в Курской области, начавшего в августе, свои дома, по официальным данным, покинули 112 тысяч человек.

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