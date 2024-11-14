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Российские войска начали подготовку к новому наступлению на Покровск. Что происходит по обе стороны фронта. Фотографии
Источник: Meduza
Российские войска начали подготовку к новому наступлению на Покровск и соседние с ним поселки, пишет «Медуза» в свежей сводке о боях. Судя по последним атакам, командование ВС РФ планирует выйти к городу с востока и с юга (со стороны Селидово) одновременно. Дальше, как было много раз за последние месяцы, — угроза окружения и штурм. Однако вряд ли операция в Покровске начнется до того, как российские войска захватят Курахово: сил на два крупных наступления у ВС РФ в этом районе не хватит. «Медуза» публикует фотографии, показывающие, что сейчас происходит с обеих сторон фронта в районе Покровска.