Российские войска начали подготовку к новому наступлению на Покровск. Что происходит по обе стороны фронта. Фотографии

Российские войска начали подготовку к новому наступлению на Покровск и соседние с ним поселки, пишет «Медуза» в свежей сводке о боях. Судя по последним атакам, командование ВС РФ планирует выйти к городу с востока и с юга (со стороны Селидово) одновременно. Дальше, как было много раз за последние месяцы, — угроза окружения и штурм. Однако вряд ли операция в Покровске начнется до того, как российские войска захватят Курахово: сил на два крупных наступления у ВС РФ в этом районе не хватит. «Медуза» публикует фотографии, показывающие, что сейчас происходит с обеих сторон фронта в районе Покровска.

Со стороны России

Российская самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7М «Малка» на покровском участке фронта. 6 ноября 2024 года Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Военнослужащие РФ с боеприпасами для 2С7М «Малка». 6 ноября 2024 года Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

122-мм гаубица Д-30 российских войск на покровском участке фронта. 13 ноября 2024 года Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Российские военные ведут огонь из САУ 2С7М «Малка». 6 ноября 2024 года Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Военнослужащий ВС РФ на покровском участке фронта. 13 ноября 2024 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / imago images / Scanpix / LETA

Со стороны Украины

Украинские спасатели тушат один из домов в Покровске, загоревшийся из-за обстрела. 10 ноября 2024 года Diego Fedele / Getty Images

Украинский военный стреляет из миномета на покровском участке фронта. 7 ноября 2024 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Бойцы ВСУ в районе Покровска готовятся запустить дрон Vampire — беспилотник украинской разработки, предназначенный для сброса боеприпасов на технику и живую силу противника. 8 ноября 2024 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Украинские военные отдыхают в укрытии на покровском участке фронта. 7 ноября 2024 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

«Зубы дракона», которые должны замедлить продвижение техники противника, в восточной части Покровска. 11 ноября 2024 года Diego Fedele / Getty Images

Хроника войны. 14 ноября 2024 года

Война Девятьсот девяносто пятый день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 14 ноября 2024 года

Война Девятьсот девяносто пятый день. Хроника «Медузы»