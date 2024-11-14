Бывший губернатор подтвердил, что российские военные занимались мародерством в селах Курской области

Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт (сейчас занимает пост министра транспорта РФ) признал, что российские военные грабили дома в селах Глушковского района, брошенные местными жителями из-за продолжающихся боевых действий в регионе.

«По поводу мародерства. Вчера обсуждалось на совещании с силовыми ведомствами. Есть факты мародерства как среди гражданских лиц, так и военных», — заявил Старовойт на встрече с жителями Глушковского района. Видео со встречи опубликовал телеграм-канал «Курск сейчас».

После этих слов Старовойта в зале стали аплодировать.

Чиновник отметил, что силовым ведомствам уже поставлена задача усилить охрану в населенных пунктах. «Есть факты, что награбленное отправляется по службам доставки [вглубь России]», — добавил Старовойт.

Действующий губернатор Курской области Алексей Смирнов опубликовал в своем телеграм-канале отчет о встрече с жителями Глушковского района, но в нем не упомянул проблему мародерства. Он отметил, что власти продолжают выдавать жилищные сертификаты людям, ставшим бездомными, а также пообещал компенсации тем, кто лишился личного транспорта и домашнего скота.

Остаются вопросы о компенсации за утрату автомобилей. Люди, которые оставили машины в приграничье, получат страховые выплаты. Были вопросы от тех, кто лишился домашнего скота и птицы. Сейчас прорабатываем механизмы компенсации ущерба. С федеральными структурами обсуждается вопрос списания ипотечных долгов за разрушенное жилье.

11 ноября государственное агентство ТАСС написало, что украинские военные якобы разграбили дома в поселке Глушково. «Военкоры» обратили внимание, что поселок никогда не переходил под контроль ВСУ. После этого в ТАСС отредактировали заметку.

На случаи мародерства жаловались не только в Глушковском, но и в соседнем Кореневском районе Курской области, также с августа оказавшемся в зоне боевых действий из-за наступления ВСУ в регионе. В Коренево украинские военные, как и в Глушково, не заходили.

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