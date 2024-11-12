ТАСС написал о домах, якобы разграбленных украинскими военными в курском поселке Глушково. «Военкоры» обратили внимание, что этот поселок никогда не был под контролем ВСУ

Государственное агентство ТАСС исправило на своем сайте заметку о мародерстве украинских военных в Курской области, после того как «военкоры» обратили внимание, что в материале агентства упоминается поселок, который никогда не был под контролем ВСУ.

Материал под заголовком «Жители курского приграничья возвращаются в разграбленные ВСУ дома» вышел на сайте агентства в ночь на 11 ноября. В нем со ссылкой на фельдшера российского отряда «Барс-Курск» говорилось, что местные жители «вынуждены возвращаться в пустые дома из-за грабежей и мародерства военнослужащих ВСУ».

«Например, мои знакомые в Глушково вернулись. Все в доме порублено, перевернуто, что-то ВСУ с собой забрали. Иногда люди приезжают в дома с абсолютно голыми стенами» — заявляла собеседница агентства.

После выхода материала несколько z-блогеров и «военкоров» обратили внимание, что Глушково никогда не находилось под контролем ВСУ.

После этого ТАСС внес изменения в материал: прямая речь собеседницы агентства была заменена на косвенную, и теперь в заметке говорится, что знакомые фельдшера вернулись не в Глушково, а «в одно из сел Глушковского района», которое было оккупировано ВСУ. В ТАСС добавили в материал отметку, что его текст был изменен, однако не уточнили, как именно.

ВСУ оккупировали часть территории Курской области в первой половине августа. В ходе контрнаступления российские военные освободили часть территории, однако к началу ноября ВСУ удалось остановить российское наступление к западу от Суджи.

Что происходит на фронте

По версии Путина, российские войска «заблокировали» 15 тысяч солдат ВСУ в Харьковской области. Это не так — хотя положение украинской армии и правда продолжает ухудшаться Карта боев на 9 ноября

Что происходит на фронте

По версии Путина, российские войска «заблокировали» 15 тысяч солдат ВСУ в Харьковской области. Это не так — хотя положение украинской армии и правда продолжает ухудшаться Карта боев на 9 ноября