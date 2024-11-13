«Мы покупали военным все от носков до квадрокоптеров, а в благодарность получили размародеренные дома» Жители курского Коренево рассказали «Би-би-си» о грабежах в поселке. Солдат ВСУ там не было

Военнослужащий отдельного отряда специального назначения «Арбат» (армянский батальон) патрулирует поселок в зоне боевых действий в Курской области, 5 ноября 2024 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

После начала боевых действий в Курской области многие дома в поселке оказались разрушены и разграблены, рассказали местные жители «Русской службе Би-би-си». В ходе августовского наступления ВСУ пытались захватить поселок, но смогли приблизиться только к его окраинам. Местные жители спешно бросали свои дома и эвакуировались под постоянными обстрелами. В Коренево вошли подразделения российской армии, которым в итоге удалось отбросить войска противника на несколько километров от поселка.

С наступлением осени некоторые из жителей Коренево стали возвращаться в родные дома и стали свидетелями разрушений, случаев мародерства и даже убийства мирных граждан.

Ранее в октябре газета The New York Times опубликовала собственное расследование об убийствах мирных жителей в Коренево, основанное на анализе спутниковых снимков и видео из соцсетей. В роликах, снятых с дрона, были запечатлены не менее семи погибших в гражданской одежде на окраине поселка. Местный волонтер Мария Скроб заявляла изданию, что в общей сложности в этом районе с 10 по 14 августа погибли 15 человек. Что стало причиной их гибели, доподлинно неизвестно.

Тела погибших в Коренево позже вывезли в морг Курска. Мария Скроб опознала среди них своего дядю 53-летнего Сергея Скроба, а также соседей Галину и Владимира Коноплиных. В сентябре она смогла попасть вместе с российскими военными в село Краснооктябрьское Кореневского района — и обнаружила там под завалами родного дома останки своих родителей и 90-летней бабушки.

Подробнее о расследовании NYT

The New York Times исследовала августовские видео, на которых можно увидеть погибших мирных жителей в Курской области Очевидцы утверждают, что по людям стреляли ВСУ. Украина это отрицает

Подробнее о расследовании NYT

The New York Times исследовала августовские видео, на которых можно увидеть погибших мирных жителей в Курской области Очевидцы утверждают, что по людям стреляли ВСУ. Украина это отрицает

Местные жители заявили «Би-би-си», что мародерством в Коренево занимались люди в военной форме.

У 43-летней индивидуальной предпринимательницы Тамары Скринниковой, проживавшей в Коренево с мужем Олегом последние 20 лет, в поселке остался собственный магазин сотовой связи. Супруги уехали из дома с началом украинского наступления и смогли вернуться домой только к концу сентября.

По словам Тамары, еще на подъезде к Коренево они заметили окопы вдоль дорог и сгоревшие и перевернутые машины. Некоторые дома соседей на их улице были разрушены, изнутри они выгорели.

Свой дом Скринниковы застали разграбленным: ворота вскрыты, двери и окна выбиты, стены на кухне раскрашены кетчупом, духовка и посудомоечная машина сломаны, по всем комнатам разбросан мусор и вещи, включая чужие, принадлежавшие мужчинам. Из личных вещей пропали ноутбук, телевизор, пылесос, сварочный аппарат, а из сейфа — охотничьи ружья и ножи, бинокли для охоты. Из гаража угнали «Ладу», вместо нее там осталась чья-то другая машина и колеса от УАЗов. В ванной Скринниковы нашли шампуни «Армия России», а в зале — армейские налобные фонари.

Магазин сотовой связи, принадлежащий Тамаре Скринниковой, также полностью разграблен. По ее словам, в начале августа в нем было товаров на полтора миллиона рублей. «Ноутбуки и планшеты — все вынесено. Пустые крючки, пустые шкафы, на полу изорванные все коробки. Побитые стеклянные витрины. Разбитое стекло на полу. Вот что я там увидела», — заявила она журналистам «Би-би-си».

По свидетельствам очевидцев, дом и магазин Скринниковой были вскрыты неизвестными не позднее 10 августа. В доме жили «военные», утверждают местные жители. Тамара Скринникова заявила, что они и сейчас там живут, но это «порядочные военные», которые «убирают за собой», а если что-то нужно взять — «спрашивают разрешения».

На мародерство вооруженных военных также жаловался владелец магазина автозапчастей «АвтоКоренево» Владимир Борзов. По его словам, в его магазине тоже все разбили и украли, «тысяч на 50 осталось из почти 9 миллионов». Он отказался от общения с «Би-би-си», но подтвердил, что жаловался властям, которые «все заметают под ковер».

Сотрудник Кореневской больницы на условиях анонимности предоставил журналистам фотосвидетельства взломов и хищений в медицинском учреждении. «Есть гражданские, военные и приезжие мародеры! [Мы военным] покупали все от носков и трусов, заканчивая квадрокоптерами и квадроциклами, а в благодарность получили размародеренные дома», — заявил он.

Семья 44-летней администратора «Пятерочки» Елены Порываевой уехала из Коренево 6 августа. Она с мужем и дочерью-одиннадцатиклассницей третий месяц живет в пункте временного размещения в Воронежской области. Недавно она получила видео из Коренево от жены своего брата. Сейчас от дома Порываевых в родном поселке остался лишь фундамент и фрагменты стен из серого кирпича. Уцелела только пристройка с кухней. Из нее вынесли стулья, стол, две морозильные камеры, холодильник, выломали вытяжку. «Но телевизор остался висеть. Видимо, телевизоров уже было достаточно [из других домов]», — заявила Елена. По ее словам, сейчас в поселке «половина домов пустые». Даже из парикмахерской с массажным кабинетом, где работала ее сестра, «все вынесли», а из дома брата пропали компьютеры и сварочный аппарат, рассказала журналистам жительница поселка.

В сентябре жители Коренево, чьи дома разграбили, написали коллективное обращение силовикам в Москву — на имя министра обороны, глав МВД, СК и прокуратуры. Полный текст документа публиковал анонимный телеграм-канал «Досье Шпиона». «В пгт Коренево не было военных ВСУ ни дня, но все магазины, автозаправки, уцелевшие дома вскрыты и разграблены… Люди лично видели, как мужчины в военной форме вскрывали дома, заходили в дома, магазины, аптеки, склады, и выносили-вывозили имущество», — говорится в этом обращении.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов в конце октября публиковал пост в ВК, в котором отмечал, что «сотрудники военной полиции проверяют сведения о мародерах, но чаще всего это оказывается информационным вбросом со стороны спецслужб противника».

Мария Скроб продолжает развозить гуманитарную помощь в Кореневском районе. Она говорит, что жители начинают постепенно возвращаться в поселок, но там почти все разрушено: пожарная часть, рынок, прокуратура, социальные объекты, дома, магазины. «Вода мало где есть. Практически нигде ни света, ни воды, ни газа. Обогреваться нечем. Приготовить не на чем и нечего. Зиму в таких условиях пережить будет сложно», — заключает она.

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