Владимир Путин подписал указ, который поднимает разовую выплату за ранение, повлекшее инвалидность, до четырех миллионов рублей.

На эту выплату имеют право и те, кто получил ранение до вступления указа в силу. Им должен доплатить фонд «Защитники Отечества», возглавляемый двоюродной племянницей Путина Анной Цивилевой.

Предыдущий указ от марта 2022 года предусматривал, что за ранение, полученное в ходе «специальной военной операции», можно было получить единоразово три миллиона рублей. Однако накануне, 13 ноября, Путин своим указом поручил правительству определить порядок разбивки этой суммы в зависимости от тяжести увечья. Уже через несколько часов правительство постановило, что выплата в три миллиона будет положена только за тяжелые увечья. Получившим легкие ранения определили выплату в один миллион рублей, а для остальных случаев (например, легкие травмы) — 100 тысяч рублей.

Журналистка Фарида Рустамова обращала внимание на «невероятную скорость», с которой было исполнено поручение Путина. По ее словам, обычно это требует недель или месяцев, но в этом случае стремительность «позволила властям избежать дискуссии с военными о том, за какие ранения и какого размера должны быть выплаты».

Решение о сокращении выплат раскритиковали «военкоры», отмечавшие, что дифференциация может привести «к простору по двоякому толкованию тех или иных случаев нанесения вреда здоровью». «Оказалось, что справедливо будет не добавить денег тяжелораненым, а отобрать у тех, кто оказался „недостаточно“ травмирован», — писал автор телеграм-канала «Военный осведомитель».