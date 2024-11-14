Пятерых бойцов «Русского добровольческого корпуса» заочно приговорили к пожизненному заключению по делу о вторжении в Брянскую область
Второй Западный окружной военный суд заочно назначил пожизненное лишение свободы пятерым участникам «Русского добровольческого корпуса» (РДК), воюющего на стороне ВСУ, по уголовному делу о вторжении в Брянской области в марте 2023 года, сообщает «Интерфакс».
Приговор вынесен в отношении основателя РДК Дениса Капустина, актера Кирилла Канахина, Александра Галанова, Антона Зырянова и Алексея Огурцова. Капустину и Канахину также назначены штрафы в размере 2,5 и 2 миллионов рублей соответственно.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму в десять миллионов рублей, а также иски на 3,5 миллиона рублей от организаций, обеспечивающих инфраструктуру населенных пунктов Брянской области.
Фигуранты дела обвинялись по более чем десяти статьям УК, в том числе о создании незаконного вооруженного формирования, совершении теракта, обучении терроризму, незаконном пересечении границы.
Капустин и Канахин ранее уже были заочно осуждены в России на пожизненное заключение по обвинениям в госизмене и преступлениях, связанных с участием в боевых действиях на стороне Украины.
В ходе рейда в Брянскую область 2 марта 2023 года, как сообщалось, бойцы РДК вторглись в два приграничных села Любечане и Сушаны. По данным следствия, участники формирования убили двух местных жителей и ранили ребенка. Владимир Путин называл вторжение РДК в Брянскую область терактом.