Пятерых бойцов «Русского добровольческого корпуса» заочно приговорили к пожизненному заключению по делу о вторжении в Брянскую область

Второй Западный окружной военный суд заочно назначил пожизненное лишение свободы пятерым участникам «Русского добровольческого корпуса» ( ), воюющего на стороне ВСУ, по уголовному делу о вторжении в Брянской области в марте 2023 года, сообщает «Интерфакс».

Приговор вынесен в отношении основателя РДК Дениса Капустина, актера Кирилла Канахина, Александра Галанова, Антона Зырянова и Алексея Огурцова. Капустину и Канахину также назначены штрафы в размере 2,5 и 2 миллионов рублей соответственно.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму в десять миллионов рублей, а также иски на 3,5 миллиона рублей от организаций, обеспечивающих инфраструктуру населенных пунктов Брянской области.

Фигуранты дела обвинялись по более чем десяти статьям УК, в том числе о создании незаконного вооруженного формирования, совершении теракта, обучении терроризму, незаконном пересечении границы.

Капустин и Канахин ранее уже были заочно осуждены в России на пожизненное заключение по обвинениям в госизмене и преступлениях, связанных с участием в боевых действиях на стороне Украины.

В ходе рейда в Брянскую область 2 марта 2023 года, как сообщалось, бойцы РДК вторглись в два приграничных села Любечане и Сушаны. По данным следствия, участники формирования убили двух местных жителей и ранили ребенка. Владимир Путин называл вторжение РДК в Брянскую область терактом.

Читайте также

В два села в Брянской области, как утверждают российские власти, проникли «украинские диверсанты» В Киеве назвали эти сообщения «классической провокацией»

Читайте также

В два села в Брянской области, как утверждают российские власти, проникли «украинские диверсанты» В Киеве назвали эти сообщения «классической провокацией»