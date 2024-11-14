Двое белгородских чиновников, записавшихся в добровольческий отряд «Барс», спустя месяц вернулись на старые должности

В Белгородской области глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов и глава Красногвардейского района Галина Руденко, которые месяц назад вступили в военное подразделение «Барс-Белгород», вернулись на старые должности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, их возвращение стало возможным благодаря решению Минобороны о возможности ротации чиновников в отряде.

Гладков также сообщил, что чиновники передадут заработанные деньги в фонд «Святое Белогорье против детского рака».

Лобазнов и Руденко объявили о решении вступить в отряд «Барс-Белгород» 11 и 15 октября соответственно, напоминает «Бел.ру». В отряд также вступили глава Корочанского района Николай Нестеров и глава Новооскольского городского округа Андрей Гриднев.

О создании в Белгородской области добровольческого отряда «Барс-Белгород» Минобороны РФ сообщило в сентябре 2024 года. Отряд должен заниматься охраной объектов жизнеобеспечения, борьбы с беспилотниками и диверсионно-разведывательными группами, обеспечением режим контртеррористической операции. Как отмечало издание «7×7», депутаты и чиновники из Белгородской области массово вступают в отряд с первых дней его работы. Участники отряда заключают контракт с Минобороны и получают статус военнослужащих, им также положены льготы.

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