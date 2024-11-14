«Я разберусь, я посмотрю». Так Путин отреагировал на замедление ютьюба в России

Владимир Путин пообещал разобраться с проблемой замедления работы видеосервиса YouTube в России. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, который 13 ноября встретился с президентом РФ в Кремле.

«Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости… Он выслушал и сказал: „Я разберусь, я посмотрю“», — поделился подробностями встречи Шахназаров (цитата по РИА Новости).

В беседе с ТАСС глава «Мосфильма» уточнил, что не знает конечного решения Путина. «У нас — одна информация, у президентa — много информации, так что конечнoго решения он не сказал. Я высказал ему свое мнение, он сказал, что пoсмотрит», — пояснил Шахназаров.

В России с июля 2024 года наблюдаются перебои в работе YouTube. Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке связывал это с решением властей РФ замедлить работу видеохостинга. Власти РФ отрицают это и возлагают ответственность на Google: они утверждают, что замедление вызвано неполадками в работе сервиса Google Global Cache, который помогает увеличивать скорость загрузки видео. В Google заявляли, что со стороны компании никаких технических проблем нет.

Читайте также

Российские власти уже два месяца замедляют ютьюб — и мешают его ускорять. Они добились, чего хотели? Кажется, не совсем

Читайте также

Российские власти уже два месяца замедляют ютьюб — и мешают его ускорять. Они добились, чего хотели? Кажется, не совсем