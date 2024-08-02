Компания Google прокомментировала сообщения о том, что в России возникли перебои в работе принадлежащего ей видеохостинга YouTube.

«Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — заявили представители Google газете «Коммерсант» 1 августа.

Пользователи в разных регионах России, а также в других странах 1 августа пожаловались на проблемы в работе YouTube, в частности, у них не загружались видеозаписи. Главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя случившееся, заявила, что «ютуб капут».

Российский оператор «Ростелеком» предупредил 12 июля, что в работе оборудования Google, которое помогает увеличивать скорость загрузки видео, возникли проблемы. Источник в телекоммуникационной отрасли в то же время сообщил «Медузе», что Роскомнадзор начал замедлять работу YouTube. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил 25 июля, что в начале августа скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах в России может снизиться до 70%. Депутат назвал «деградацию» ютьюба «вынужденным шагом» против администрации ресурса, но на следующий день сообщил, что снижение скорости связано «в первую очередь с действиями (а точнее бездействием) самого YouTube».

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