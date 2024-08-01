Пользователи YouTube в России сообщили, что у них возникли проблемы с загрузкой видео

Пользователи в разных регионах России в ночь на 1 августа сообщили о проблемах в работе видеохостинга YouTube, следует из данных сервисов «Сбой.рф», Downdetector и Brand Analytics. Пользователи сообщают, что проблемы возникли в браузере и в мобильных приложениях. Также на проблемы с YouTube жалуются в других странах.

Журналист Александр Плющев сообщил, что получил сообщения о неработающем ютьюбе от подписчиков в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Калуге, Уфе, Петербурге, Московской и Ленинградской областей, Красноярске, Мурманске, Челябинске. Автор телеграм-канала «Эшер II» Филипп Кулин рассказал «Агентству», что ему стали жаловаться на проблемы с YouTube примерно в два часа ночи.

Сайт YouTube «открывается с трудом, а видео не воспроизводятся», пишет бурятское издание «Байкал Daily». Доступ к YouTube есть, но видео могут не загружаться, отмечает vc.ru. «У редактора vc.ru iOS-приложение работает без проблем, а вот на сайте YouTube в Google Chrome видеоролики не воспроизводятся — вместо контента виден черный экран с бесконечной загрузкой», — отмечает издание. Телеграм-канал Mash пишет, что в десктопной версии сайта видео не грузятся или показывают в качестве 144p.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, комментируя случившееся, написала в телеграм-канале: «Ютуб капут. Ибо неча».

«Ростелеком» предупредил в середине июля, что в работе YouTube возможны перебои из-за «технических проблем в работе оборудования Google». Источник «Медузы» в телекоммуникационной отрасли утверждал, что Роскомнадзор начал замедлять работу сервиса.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил 25 июля, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах в России может снизиться до 70%. Он назвал это «деградацией YouTube», которая, в свою очередь, стала «вынужденным шагом» против администрации ресурса, который считает, что «может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство». На следующий день депутат заявил, что снижение скорости загрузки YouTube связано «в первую очередь» с действиями самого сервиса.

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