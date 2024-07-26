Депутат Госдумы Александр Хинштейн, который накануне заявил, что скорость загрузки YouTube в России к концу следующей недели снизится «до 70%» (он называл это «вынужденным шагом против администрации иностранного ресурса»), опубликовал пост с пояснением своего высказывания.

По словам Хинштейна, снижение скорости связано «в первую очередь с действиями (а точнее бездействием) самого YouTube». Он поясняет, что Google никогда не строил в России собственные центры хранения данных. Основной объем контента, который получают пользователи YouTube, хранится на серверах, размещенных на инфраструктуре российских операторов связи и дата-центров. Эту технику, по словам Хинштейна, необходимо постоянно обслуживать и менять, но после начала войны и введения санкций Google перестал это делать.

Из-за этого, как пишет депутат, уже «началась деградация качества», и за два года трафик YouTube «снизился на те самые 40%».

Затем, как объясняет Хинштейн, Google начал сам предлагать телеком-операторам подключаться к российским дата-центрам напрямую. Но оплачивать услуги российских дата-центров компания не могла из-за санкций и банкротства «российской дочки». «Я не знаю детали: бесплатно ли размещены их сервера в наших ЦОДах или деньги идут через „серые“ полукриминальные схемы. Но в любом случае это все незаконно и все участники это хорошо понимают», — пишет Хинштейн. Он отмечает, что на это «можно было бы, наверное, закрывать глаза», но только не в условиях, когда YouTube «демонстративно нарушает наши законы и проводит откровенно антироссийскую политику».

По моей информации, российские дата-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым схемам» (неважно, в чьем лице она выступает). Это приведет к еще более резкому падению скорости загрузки YouTube (до 70%), вероятность чего я вчера и предсказывал.

Исправить ситуацию, по словам Хинштейна, может сам Google, который должен выполнить для этого несколько условий:

построить собственные серверные центры в России;

открыть представительство;

договориться с властями США о снятии антироссийских санкций на поставку в Россию своего оборудования.

«И наконец — главное: научиться соблюдать наши законы и прекратить свою антироссийскую политику, что в условиях является принципиальным», — написал Хинштейн. Также он заявил, что Google должен «как минимум» выполнить требования Роскомнадзора и разблокировать каналы российских СМИ, блогеров, журналистов, артистов и общественных деятелей.

YouTube, как утверждает Хинштейн, все равно останется доступным для российских пользователей. «Те, кто смотрит художественный или учебно-просветительский контент, и дальше смогут это делать, просто на его загрузку теперь потребуется чуть больше времени», — пишет депутат.