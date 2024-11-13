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Война Девятьсот девяносто четвертый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 ноября читайте здесь.
Что произошло за ночь
- Минобороны России сообщило, что в ночь на 13 ноября силы ПВО сбили над территорией России 29 украинских беспилотников. Семь дронов уничтожены над Курской областью, семь — над Белгородской, пять — над Тверской, пять — над Брянской, три — над Пензенской, два — над Воронежской.
- Военные из КНДР начали участвовать в боевых действиях вместе с российскими войсками на границе с Украиной. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель, передает Reuters. «Более 10 тысяч солдат из КНДР были отправлены на восток России, и большинство из них переместилось на самый запад Курской области, где они начали участвовать в боевых операциях с российскими силами», — сказал он.
- Российские войска утром 13 ноября ударили ракетами по Киеву, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — написал в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко. Позже он добавил, что украинскую столицу также атакую беспилотники. «Страна» публикует видео, как жители Киева пережидают воздушную тревогу в метро. Данных о последствиях российского удара по Киеву пока не было.
- Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд рассмотрит дело бывшего шахтера Романа Иванишина, который дважды пытался сдаться в плен ВСУ и дезертировал из 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады. Как пишет «Коммерсант», это первое уголовное дело в отношении военнослужащего, обвиняемого в добровольной сдаче в плен в ходе «СВО».