В Севастополе взорвался автомобиль. По информации Baza, погиб капитан 1-го ранга Черноморского флота

В Севастополе на улице Тараса Шевченко взорвался автомобиль. За рулем находился военнослужащий, он погиб, сообщил глава аннексированного города Михаил Развожаев.

По его словам, сообщения о взрыве поступило на телефон службы 112 в 09:53 по местному времени (08:53 мск). Прибывшие на место пожарные эвакуировали из автомобиля водителя, но сотрудники скорой помощи не смогли его спасти, он умер от полученных травм. Развожаев уточнил, что погибший — военнослужащий.

«Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии», — заявил губернатор.

Телеграм-канал Baza утверждает, что во взорванной машине находится капитан 1-го ранга Черноморского флота. Его автомобиль стоял на парковке у магазина на улице Тараса Шевченко. Baza и Mash пишут, что, по предварительным данным, в машине сработало самодельное взрывное устройство. Очевидцы рассказали, что водителю оторвало ноги.

По информации Mash, в результате взрыва машины в Севастополе погиб начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота, капитан I ранга Валерий Т. Телеграм-канал утверждает, что взрывное устройство было закреплено на днище автомобиля со стороны водителя. В действие оно было приведено дистанционно. Погибшему было 47 лет.

«Важные истории» со ссылкой на данные утечек пишут, что речь идет о Валерии Транковском.

Обновление. «РБК-Украины» со ссылкой на источники пишет, что убийство Транковского — операция Службы безопасности Украины. Собеседники издания назвали погибшего «военным преступником, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине». Следственный комитет России подтвердил, что автомобиль взорвался в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу. Возбуждено дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.