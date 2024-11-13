«Самый важный поезд в стране». Санитарный военный эшелон эвакуирует раненых украинских военных. Фотографии

Военно-санитарный поезд готовится принять новых раненых для эвакуации. Фото здесь и далее сделаны 18 октября 2024 года. Место съемки не раскрывается по соображениям безопасности Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Для эвакуации с фронта в тыл раненых украинских военных используются, в числе прочего, санитарные эшелоны — специально оборудованные поезда. Похожие эшелоны использовались, в частности, во время Второй мировой войны. В Украине такие поезда (CNN в своем репортаже называл их «самыми важными в стране») появились вскоре после начала полномасштабного российского вторжения.

Раненые военные в эвакуационном поезде Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Санитарные эшелоны имеют преимущество перед всеми остальными участниками движения по железной дороге, в том числе поездами, перевозящими иностранные делегации, приезжающие в Украину.

Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Такие поезда движутся со скоростью примерно в два раза меньше, чем обычные пассажирские составы, чтобы минимизировать тряску. «Мы все делаем в движении, полностью все. Начиная от обычных каких-то внутривенных, внутримышечных инъекций, заканчивая интубациями, постановками центральных и мочевых катетеров», — рассказывала DW военная медсестра Виктория, работающая на таком поезде.

25-летняя медсестра Виктория, работающая на санитарном поезде Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Военные медики, с которыми поговорили журналисты CNN и DW, отмечают, что одним из главных преимуществ таких эшелонов является возможность эвакуировать сразу много раненых и оказывать им медицинскую помощь в пути.

Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Маршрут следования таких поездов держится в секрете. «Понятно, это же военный эшелон, хотя и санитарный, но наши противники по войне — они же не делают разницы, санитарный или просто военный. Поэтому и применяются определенные меры безопасности», — пояснил военный врач Александр.

По состоянию на март у «Укрзализныци» было 62 специальных вагона, предназначенных для эвакуации раненых, до конца года предполагалось оборудовать еще восемь.

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