Война Девятьсот девяносто третий день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 993-й день полномасштабной российско-украинской войны. В этой хронике «Медуза» продолжит следить за боевыми действиями и другими событиями, связанными с войной.

Что происходило 11 ноября

Война Девятьсот девяносто второй день. Хроника «Медузы»

Что происходило 11 ноября