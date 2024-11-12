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Война Девятьсот девяносто третий день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 ноября читайте здесь.
Главное к утру
- Из-под завалов жилого дома в Кривом Рогу, по которому ударила накануне российская ракета, извлекли тела троих детей, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Таким образом, в результате удара погибли четыре человека — женщина и ее трое детей: мальчики 10 и двух лет и девочка, которой было два месяца.
- Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу на территории Старооскольского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате взрыва один из резервуаров загорелся. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание. Пострадавших нет.
- Минобороны России отчиталось, что за ночь 12 ноября силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников над территорией РФ. Девять дронов уничтожили над Белгородской областью, два — над Брянской, еще два — над Курской.
- Северная Корея ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Документ между Россией и КНДР был подписан 19 июня 2024 года во время визита Владимира Путина в Пхеньян. В октябре стало известно, что в Россию прибыли несколько тысяч военнослужащих КНДР. Северокорейские военные, по данным украинских и западных источников, находятся в Курской области, часть которой с начала августа оккупирована войсками Украины.