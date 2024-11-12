Педиатра Надежду Буянову приговорили к пяти с половиной годам колонии

Тушинский районный суд Москвы приговорил педиатра Надежду Буянову к пяти с половиной годам лишения свободы по уголовному делу о «фейках» о российской армии, пишет «Медиазона».

Прокурор требовал назначить Буяновой наказание в виде шести лет лишения свободы. Буянова и ее адвокаты настаивали на ее невиновности.

Обновление: «Приговор чудовищно жестокий. Мы не ожидали такого. Это неожиданно сурово даже для меня», — цитирует «Медиазона» адвоката Буяновой Оскара Черджиева.

После оглашения приговора Буяновой две девушки, присутствовавшие в зале, начали кричать «Позор! Фашисты!», пишут «Осторожно, новости». На них составят административные протоколы о неповиновении судебным приставам.

Уголовное дело в отношении 68-летней Буяновой, работавшей в одной из московских поликлиник, возбудили после жалобы посетительницы в феврале 2024 года.

На педиатра пожаловалась вдова участника российско-украинской войны Анастасия Акиньшина. Она утверждала, что во время приема рассказала врачу, что ее семилетний сын тоскует по погибшему отцу. В ответ на это, заявила Акиньшина, Буянова назвала ее мужа «законной целью Украины». Сама Буянова утверждала, что не говорила этого.

Уголовное дело в отношении Буяновой возбудили по требованию главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Первоначально Буяновой назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий, но затем ее отправили в СИЗО. Как сообщало РИА Новости, меру пресечения сменили после того, как Буянова была задержана у российской границы.

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