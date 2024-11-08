Прокурор попросил приговорить педиатра Надежду Буянову к шести годам колонии

Государственный обвинитель на заседании Тушинского суда Москвы попросил назначить педиатру Надежде Буяновой шесть лет лишения свободы по уголовному делу о «фейках» об армии. Об этом 8 ноября сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Уголовное дело в отношении врача одной из поликлиник Москвы, 68-летней Надежды Буяновой, возбудили после жалобы посетительницы в феврале 2024 года. На педиатра пожаловалась вдова участника российско-украинской войны Анастасия Акиньшина. Она утверждала, что во время приема рассказала врачу, что ее семилетний сын тоскует по погибшему отцу. В ответ на это, заявила Акиньшина, Буянова назвала ее мужа «законной целью Украины». Сама Буянова утверждала, что не говорила этого.

Уголовное дело в отношении Буяновой возбудили по требованию главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Первоначально суд назначил Буяновой меру пресечения в виде запрета определенных действий (ей запретили пользоваться почтой, телефоном и интернетом, а также общаться со свидетелями по делу). В апреле суд перевел ее в СИЗО. Как сообщало РИА Новости, Буянову арестовали после задержания у российской границы.

На первом заседании по делу Буянова отказалась признать вину. «Вину не признаю в полном объеме. Я верующий человек, врач, я просто не могу говорить такие слова. Не понимаю, на каком основании она [мать ребенка] может утверждать, так как подтверждения ее словам нет, чем я крайне возмущена», — сказала врач (цитата по ТАСС).

Российские врачи в начале мая запустили петицию с требованием немедленно освободить Надежду Буянову, которая находится в СИЗО. К некоторым врачам, которые подписывали эту и другие петиции, например, с требованием расследовать смерть Алексея Навального, в октябре пришли с обысками.

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