В Москве, Рязани и Ижевске прошли обыски у врачей. Несколько человек задержаны Они состояли в чате, где обсуждали поддержку коллег-политзаключенных и собирали подписи под требованием расследовать смерть Навального

Евгений Фельдман

В Москве, Ижевске и Рязани 16 октября прошли обыски у врачей, которые в августе 2024 года подписали открытое в Следственный комитет России с требованием расследовать смерть Алексея Навального в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, рассказал сторонник погибшего политика, директор ФБК Иван Жданов. По его словам, обыски проходят по делу об «экстремизме».

Александр Ванюков (инициатор одного из писем с требованием расследовать гибель Навального, а также других публичных обращений медицинских работников) сообщил, что сотрудники правоохранительных органов также пришли с обыском к врачам, которые не подписывали письма, связанные с Навальным.

«Это произошло, по-моему, в Ижевске. Человек не подписывал письмо с требованием о расследовании смерти [Навального]. Он подписывал другое письмо, которое не имело отношения к Алексею Навальному, но, тем не менее, обыск прошел и у нее тоже», — сказал Ванюков в эфире «Дождя».

По его словам, после обысков были задержаны три врача, одного из них отпустили. Еще к одной медицинской работнице пришли с обыском, но задерживать ее не стали.

В первую очередь следственные действия коснулись администраторов чата врачей, в котором собирали подписи по той или иной инициативе, объяснил Ванюков. На вопрос, мог ли кто-то из участников чата написать донос, он ответил: «Чат был довольно большой. Можно предположить, что кто-то из участников был не совсем тем, за кого себя выдает, несмотря на то, что мы старались подтверждать их личности. Тем не менее, какое-то время там могли находиться люди, не имеющие отношения к медицине».

Известно, что в Рязани сотрудники полиции и ФСБ вместе с понятыми из некоего движения «Русь» приходили с обыском к анестезиологу-реаниматологу Екатерине Терехиной. Муж врача рассказал «ОВД-Инфо», что его жена состояла в чате, где врачи обсуждали поддержку коллег, арестованных по политическим делам, и подписывала обращения в связи с делами и Алексея Навального.

«[Силовики] сказали, что якобы пришла какая-то разнарядка из Москвы, что по всем медицинским работникам, которые состоят в этом чате, нужно работать, что якобы от них какая-то угроза [исходит]. Еще они сказали, что им участники не нужны, им нужны основатели и те, кто управляют этой группой. Называли их имена и фамилии», — заявил он правозащитникам.

Во время обыска омоновцы уложили мужа Терехиной лицом в пол, а сотрудники ФСБ требовали от нее назвать пароль от телефона, угрожая проблемами на работе. По словам мужа врача, обыск проходил по делу о призывах к «экстремизму» (280 УК), но никаких официальных документов от полиции и ФСБ он не получил.

После обыска у Терехиной забрали телефон, ее саму увезли на опрос в ФСБ, а позже отпустили. Врач рассказала, что сотрудники спецслужбы спрашивали ее про врача Навального — московского анестезиолога-реаниматолога Александра Полупана, который также публиковал публичные обращения в защиту политика.

Кроме того, в ФСБ Терехиной задавали вопросы о том, посещала ли она митинги в поддержку политика и участвовала ли в акции «Полдень против Путина», а также показывали фотографии из чата врачей с картинками, «которые можно расценить как экстремистские».

В Москве с обысками пришли к врачу-педиатру Милане З., пишут «Важные истории». По информации издания, утром 16 октября она сообщила в чате с коллегами, что к ней пришли с обыском, а потом перестала выходить на связь.

В каком статусе Терехина и Милана З. проходят по делу об «экстремизме», неизвестно. По словам Жданова, одного врача после обыска отпустили в статусе свидетеля. Идет ли речь о Терехиной, неясно.

Обыски у врачей директор ФБК назвал «безумием».

Путин начал охоту на врачей, которые потребовали расследовать убийство Навального. Обыски и допросы проходят у врачей, подписавших коллективное письмо к Бастрыкину.

Вместо того, чтобы отвечать за собственные преступления и убийства, они решили давить на тех, кто каждый день спасает жизни и честно выполняет свой профессиональный долг. Это никакие не экстремисты. Это люди, которые вообще никак не связаны с нами.

У врачей проводить обыск вообще безумие.

Российские власти уже преследуют по «экстремистскому делу» членов семьи, соратников и адвокатов Алексея Навального, а также журналистов, которые рассказывали о деятельности Фонда борьбы с коррупцией. Всех их обвинили в участии в «экстремистском сообществе» (статья 282.1 УК). Сам Навальный получил по этому делу 19 лет колонии особого режима — политика обвиняли по шести уголовным статьям. После приговора его этапировали в колонию в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, где Навальный погиб в феврале 2024 года.