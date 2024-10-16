В Рязани прошел обыск у врача, которая подписала письмо с требованием расследовать смерть Навального в колонии

В Рязани сотрудники полиции и ФСБ пришли с обыском к медицинской работнице из-за чата, в котором врачи обсуждали поддержку коллег, арестованных по политическим делам, рассказал «ОВД-Инфо» муж врача. Правозащитники не назвали их имена.

По словам мужа медицинской работницы, четверо омоновцев в масках сначала уложили его лицом в пол, а в обыске также участвовали двое понятых — добровольцы, состоящие в некоем движении «Русь». Сотрудники ФСБ, рассказал муж, вели себя вежливо, но оказывали давление на его жену, чтобы получить пароль от ее телефона. «Они оказывали на нее давление через ее работу, так как она врач, и через меня, что якобы у меня тоже будут проблемы на работе», — рассказал он.

Собеседник правозащитников сообщил, что его жена состояла в чате, в котором врачи обсуждали поддержку арестованных по политическим делам коллег, и подписывала обращения в связи с делами и Алексея Навального.

«[Силовики] сказали, что якобы пришла какая-то разнарядка с Москвы, что по всем медицинским работникам, которые состоят в этом чате, нужно работать, что якобы от них какая-то угроза [исходит]. Еще они сказали, что им участники не нужны, им нужны основатели и те, кто управляют этой группой. Называли их имена и фамилии», — рассказал мужчина правозащитникам.

По его словам, врачу вменяют статью о призывах к экстремизму (280 УК), но никаких документов от полиции и ФСБ он не получил. У врача забрали телефон, ее увезли в отдел ФСБ. Ее статус по делу точно неизвестен.

По данным «Avtozak Live», с обыском пришли к анестезиологу-реаниматологу Екатерине Терехиной из Рязани.

«Путин начал охоту на врачей, которые расследовать убийство Навального. Обыски и допросы проходят у врачей, подписавших коллективное письмо к Бастрыкину», — заявил директор ФБК Иван Жданов, комментируя обыск у Терехиной. По его словам, в разных регионах проходят несколько обысков по делу об экстремизме. Он не уточнил, о каких еще обысках идет речь, назвав случившееся «безумием»:

Вместо того чтобы отвечать за собственные преступления и убийства, они решили давить на тех, кто каждый день спасает жизни и честно выполняет свой профессиональный долг. Это никакие не экстремисты. Это люди, которые вообще никак не связаны с нами.

Позже Жданов уточнил, что обыски у врачей, помимо Рязани, проходят в Москве и Ижевске. По его словам, одного врача отпустили в статусе свидетеля по делу об экстремизме.