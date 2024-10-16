«Камера переполненная. Сплю на полу». Журналист Константин Габов, обвиняемый в сотрудничестве с ФБК, рассказал об условиях содержания в СИЗО

Журналист и продюсер новостной службы Reuters Константин Габов, обвиняемый в сотрудничестве с Фондом борьбы с коррупцией, рассказал о тяжелых условиях содержания в московском следственном изоляторе № 1 «Матросская тишина». Письмо, присланное Габовым из СИЗО, есть в распоряжении «Медузы».

Габов вместе с еще тремя журналистами — Антониной Фаворской, Сергеем Карелиным и Артемом Кригером — обвиняется в «участии в экстремистском сообществе». Как утверждает следствие, он готовил видео для ютьюб-канала «Навальный Live». Все обвиняемые не работали в ФБК, а только рассказывали о деятельности фонда.

Нагатинский суд Москвы 2 октября начал рассматривать уголовное дело журналистов по существу. Процесс закрыли для слушателей и прессы. Спустя неделю Габова, Карелина и Кригера перевели из СИЗО-5 «Водник» в «Матросскую тишину».

По словам Габова, его «отвели на спецблок к особо опасным преступникам», осужденным на длительные сроки по статьям о терроризме и госизмене.

«Камера плохая, на „Воднике“ получается, что был как в гостинице. Такое ощущение, что меня держат в подвале. Маленькое окно где-то наверху. Что там за окном, я не вижу, лишь кусочек неба за решеткой, — пишет в письме журналист. — Камера переполненная. Я с [одним] парнем сплю на полу. Он уже месяц так живет. Днем сидим на скамейке (без спинки), так как места у нас нет. Матрас, одеяло и подушку выдали изношенные, выяснилось, что с клопами. Атмосфера тут гнетущая, вот и оказался я в тюряге».

О переполненных камерах в «Матросской тишине» ранее также сообщал другой фигурант дела Сергей Карелин. «Меня перевели в камеру 246 — на 4 шконки 8 человек… Спали валетиком, но не на шконке, где прямая и жесткая поверхность, а на тюремной раскладушке с „ямой“ в центре… В той камере, где я сейчас — личного пространства ноль», — рассказал журналист в письме, которое опубликовала 15 октября «Новая газета».