В Москве начался суд над четырьмя журналистами, обвиняемыми в сотрудничестве с ФБК. Заседания сразу же перевели в закрытый режим

Обновлено. Судья Наталья Борисенкова закрыла процесс для слушателей и прессы, сообщает «Медиазона». Перед этим прокурор Надежда Тихонова зачитала письмо из центра «Э» о том, что команда Навального якобы готовит провокации в ходе рассмотрения уголовного дела.

Нагатинский районный суд Москвы 2 октября приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о сотрудничестве с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), возбужденного в отношении журналистов Антонины Фаворской, Сергея Карелина, Константина Габова и Артема Кригера. Об этом сообщает «Медиазона», которая ведет трансляцию судебного заседания.

Журналистов, обвиняемых в «участии в экстремистском сообществе», задержали весной и летом 2024 года. По версии следствия, журналисты участвовали в создании материалов для ютьюб-каналов команды Алексея Навального. Обвиняемые не работали в ФБК, а только рассказывали о его деятельности.

Первой в конце марта задержали корреспондентку издания Sotavision Антонину Фаворскую. Ее обвинили в сборе материала, изготовлении и монтаже видеороликов и публикаций для ФБК. В апреле были задержаны Сергей Карелин и Константин Габов, сотрудничавшие с Associated Press и Reuters соответственно. В июне новым фигурантом дела стал журналист Sotavision Артем Кригер. Все четверо обвиняемых арестованы.

Интересы Антонины Фаворской представляет адвокат Евгения Григорьева, интересы Сергея Карелина — Катерина Тертухина, Константина Габова — Ирина Бирюкова, Артема Кригера — Елена Шереметьева.

Государственным обвинителем выступает сотрудница Генпрокуратуры РФ Надежда Тихонова, которая вела последний процесс над Алексеем Навальным в ковровской колонии.

Дело рассматривает судья Нагатинского суда Наталья Борисенкова.

Петушинский районный суд Владимирской области 12 сентября начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении бывших адвокатов политика Алексея Навального Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Их обвиняют в участии в «экстремистском сообществе» из-за сотрудничества с ФБК. Судья закрыла процесс из-за письма от Центра «Э».