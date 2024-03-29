Журналистку Антонину Фаворскую отправили в СИЗО по делу об участии в деятельности ФБК

Басманный районный суд Москвы отправил фотографа и журналистку издания SotaVision Антонину Фаворскую (настоящая фамилия Кравцова) в СИЗО до 28 мая по обвинению в участии в деятельности ФБК, сообщает «Медиазона». Дело против нее возбуждено по статье об «участии в экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК)

Следствие обвинило Антонину Фаворскую в размещении неких постов на платформах ФБК. В пресс-службе московских судов уточнили, что Фаворская обвиняется в сборе материала, изготовлении и монтаже видеороликов и публикаций для ФБК.

Пресс-секретарь ФБК и Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что «Фаворская ничего в ФБК не публиковала». На заседании сама журналистка заявила, что вину не признает.

В начале слушания следователь попросил закрыть заседание от прессы в связи с тем, что некоторые участники «экстремистского сообщества» находятся в розыске. Судья Елена Ленская удовлетворила ходатайство следствия и закрыла заседание.

Адвокат Фаворской и сама журналистка возражали против закрытия. «Я совершенно против закрытого процесса. Нужно, чтобы пресса знала, что у нас тут происходит, в чем меня обвиняют», — сказала Фаворская.

Антонина Фаворская освещала практически все суды Алексея Навального в колониях и сняла последнее видео с ним на заседании 15 февраля, где он был по видеосвязи. После этапирования Навального в колонию «Полярный волк» она писала репортаж из поселка Харп, где находится учреждение.

Фаворскую задержали 17 марта в кафе недалеко от метро «Братеево» — через несколько часов после возложения цветов к могиле Алексея Навального. Суд назначил ей 10 суток ареста по административной статье о неповиновении полиции (19.3 КоАП). 27 марта Фаворскую вновь задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала арест, и повезли на обыск (его провели и по месту фактического проживания, и по прописке), а затем оставили в изоляторе временного содержания на ночь.

Издание SotaVision сообщило, что обыски у Фаворской прошли в рамках уголовного дела об участии в деятельности ФБК. 28 марта Следственный комитет предъявил Фаворской обвинение — по словам адвоката журналистки, в качестве участия в деятельности ФБК ей вменили размещение неких постов на платформах фонда.

Вместе с Фаворской 27 марта задержали двух журналисток, встречавших ее у выхода из спецприемника — Александру Астахову и Анастасию Мусатову. У обеих провели обыски и вызвали на допрос в СК. Они проходят свидетелями по делу Фаворской. С обеих взяли подписки о неразглашении.

задержания журналисток в москве

В Москве по делу об «участии в ФБК» задержана Антонина Фаворская, снявшая последнее видео с Навальным Четверых ее коллег забрали полицейские, одного избили

задержания журналисток в москве

В Москве по делу об «участии в ФБК» задержана Антонина Фаворская, снявшая последнее видео с Навальным Четверых ее коллег забрали полицейские, одного избили